नई दिल्ली : निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी. स्कूलों के द्वारा वेबसाइट पर क्राइटेरिया अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने निजी स्कूलों को 14 दिसंबर तक शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत नर्सरी दाखिले के लिए क्राइटेरिया अपलोड करने का समय दिया हुआ है.



शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने पिछले दिनों से शैक्षणिक सत्र 2022 - 23 नर्सरी दाखिले के लिए गाइडलाइन (Guidelines for Admission) जारी कर दिया है. जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को 14 दिसंबर तक गाइडलाइन अपलोड करने का समय दिया गया हुआ है. वहीं अब तक बाल भवन मयूर विहार, बाल भवन द्वारका, भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, सीजीएम, डीएवी प्रीतमपुरा, एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसुंधरा एंक्लेव, फादर एंजल, होली चाइल्ड टैगोर गार्डन, इंद्रप्रस्थ, लोरेटो कॉन्वेंट, मोंटफोर्ट, माउंट सेंट मैरी स्कूल, मीरा मॉडल स्कूल, मॉडर्न कान्वेंट, निर्मल भारतीय, समरविल, सेंट कोलंबस आदि स्कूलों के द्वारा नर्सरी एडमिशन के लिए गाइडलाइन स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

बता दें कि नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी. वहीं दाखिले के लिए आखिरी तारीख 7 जनवरी निर्धारित की गई है. वहीं दाखिले के लिए पहली सूची 4 फरवरी को जारी की जाएगी. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने कहा है कि एडमिशन फॉर्म का शुल्क 25 रुपए है. साथ ही कहा कि कोई भी स्कूल प्रशासन अभिभावकों से प्रोस्पेक्टस लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं.