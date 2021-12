नई दिल्ली : नये साल 2022 (New Year 2022) का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 31 दिसंबर को साल 2021 का आखिरी दिन होगा. पुराने साल को अलविदा कहने और नये साल के स्वागत के लिए लोग 31 दिसंबर की रात को जमकर जश्न मनाते हैं. देर रात से ही नये साल पर बधाई (New Year greetings) देने का सिलसिला शुरू हो जाता है. इसी क्रम में दिल्ली सरकार (delhi government) के समाज एवं बाल कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (Rajendra Pal Gautam) ने सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि नव वर्ष में महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार की जबरदस्त तैयारी चल रही है.



दिल्ली में कोरोना के चलते पाबंदी लगी (delhi night curfew) हुई है. ऐसे में इस वर्ष नये साल का जश्न दिल्लीवासी देर रात तक नहीं मना पाएंगे (delhi new year Will not be able to celebrate till late night). कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई (delhi police action against new year celebration) करेगी.

दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम

