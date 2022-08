नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली की साइबर थाना पुलिस (East Delhi Cyber Police)ने न्यूज चैनलों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी (Cheating in name of jobs in news channels) करने के आराेप में दो कथित रिपोर्टर को गिरफ्तार किया है. डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि इनकी पहचान दिलशाद गार्डन निवासी विशाल और साहिबाबाद निवासी अरबाज खान के रूप में हुई है.

डीसीपी ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के मंडावली की रहने वाली एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी. उससे न्यूज चैनल में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 हजार की चीटिंग (Cheating in name of jobs in news channels) की गई थी. ठगों ने नौकरी दिलाने के लिए कमीशन के तौर पर उससे ये रुपये लिये थे. युवती की शिकायत पर पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई. जांच के दौरान उस बैंक अकाउंट को खंगाला गया जिसमें महिला ने पैसे ट्रांसफर किए थे. तकनीकी निगरानी की गई, बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया गया और लेनदेन आईपी की भी पहचान की गई.

इसे भी पढ़ेंः शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पैराेल पर तिहाड़ से बाहर आये हत्यारे ने दाेस्त का गला काटा

जिसमें पता चला कि आरोपी दिलशाद गार्डन इलाके का रहने वाला है. जिसके बाद टेक्निकल सर्विस के आधार पर दिलशाद गार्डन (Dilshad Garden) से विशाल और अरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में पता चला कि विशाल और अरबाज निजी न्यूज चैनल में रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहा था साथ ही प्लेसमेंट एजेंट का भी काम करता था. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जॉब पोर्टल पर न्यूज चैनल में काम ढूंढ रहे लोगों का डेटा लेकर उन्हें काल कर अपने जाल में फंसाता था. चैनल में नौकरी दिलाने के नाम पर कमीशन के रूप में पांच हजार से 70 हजार रुपये तक ठग लिया करता था. पुलिस (East Delhi Cyber Police) आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.





ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप