नई दिल्ली: राजधानी में ओमिक्रोन के नए सब वैरिएंट (New variant of Omicron) के चलते संक्रमण दर बढ़ने का सिलसिला जारी है. बीते 24 घंटे में दिल्ली में (corona in delhi) काेविड-19 के 2136 नए मामले सामने आए हैं. संक्रमण दर 15.02 फीसदी दर्ज की गई है. बहुत दिनों बाद 24 घंटे में कोविड-19 के चलते 10 मरीज की जान चली गई (died with corona in Delhi) है. सक्रिय मरीजों की संख्या अब 8,343 हो गई है.

गुरुवार को कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एलएनजेपी अस्पताल ने कोविड-19 के ऊपर किए गए अध्ययन को लेकर कुछ जानकारियां साझा की थी. ओमिक्रोन के नए सब वैरिएंट की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है. हालांकि संक्रमित मरीज जल्द ठीक भी हो रहे हैं. उधर जांच से जुड़े डाक्टरों ने राहत की बात कही कि ओमिक्रोन (New variant of Omicron) के केस जिसमें नए सब वैरिंएट मिल रहे हैं उन मरीजों में बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं.

विभाग द्वारा जारी किये गये आंकड़े.

वहीं उनके ठीक होने की दर अच्छी है. पांच से सात दिनों के अंदर मरीज ठीक हो रहे हैं. जिन मरीजों की मौत हो रही है वो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं. दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है.