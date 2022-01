नई दिल्ली : दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होने में अभी कुछ समय (Municipal elections in Delhi) बाकी है. इस दौरान निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी (BJP is in power in corporation) पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है. इसी कड़ी में आप प्रवक्ता आतिशी (AAP spokesperson Atishi) ने कहा कि बीजेपी शासित साउथ एमसीडी दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को बेचने की तैयारी (Proposal to auction a heritage building ) कर रही है.





आप प्रवक्ता आतिशी (AAP spokesperson Atishi) ने कहा कि निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी हैं. पहले स्कूल बेचकर बच्चों का भविष्य बेच दिया और अब ऐतिहासिक इमारतों को बेचकर दिल्ली का इतिहास बेच रही है. उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की आगामी स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee of South Delhi Municipal Corporation) के एजेंडे में महरौली में 280 वर्ग मीटर की एक हेरिटेज बिल्डिंग को नीलामी करने (Proposal to auction a heritage building in Mehrauli) प्रस्ताव रखा है.

आप प्रवक्ता के आराेप.

इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन ऐतिहासिक धरोहर से दिल्ली की पहचान होती है बीजेपी शासित एमसीडी उसे भी बेचने की तैयारी में है. साथ ही कहा कि यदि भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों को नहीं संभाल पा रही है तो वह दिल्ली सरकार को सौंप दे. दिल्ली सरकार ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख भी करेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा.



वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नेता प्रतिपक्ष और आप नेता प्रेम चौहान ने कहा कि बीजेपी यह जो प्रस्ताव लेकर आई है. इन्होंने पहले भी एक बार कोशिश की थी उस समय भी आम आदमी पार्टी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था. इस बार भी आप चुप नहीं बैठेगी. साथ ही कहा कि बीजेपी को अपने इस प्रस्ताव को वापस लेना ही होगा.





