मुंबई : वैश्विक बाजारों में मिलेजुले रुख और अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई. इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 149.95 अंक या 0.25 प्रतिशत गिरकर 60,198.14 अंक पर आ गया. एनएसई निफ्टी 29.75 अंक या 0.17 प्रतिशत टूटकर 17,724.65 पर था. सेंसेक्स में रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी समेत 17 कंपनियों के शेयर नुकसान में कारोबार कर रहे थे.

अन्य एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला. जापान के बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे जबकि चीन के बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. बुधवार को अमेरिकी बाजार में मिलाजुला रुख देखने को मिला क्योंकि अमेरिका के केंद्रीय बैंक के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने कहा कि इस महीने के आखिर में ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी कितनी करनी है इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है. इससे पहले बुधवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 123.63 अंक या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 60,348.09 पर बंद हुआ था. व्यापक एनएसई निफ्टी 42.95 अंक या 0.24 प्रतिशत बढ़कर 17,754.40 पर बंद हुआ था. विदेशी पोर्टफोलिया निवेशकों ने बुधवार को 3,671.56 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

डॉलर सूचकांक में गिरावट

विदेश पूंजी की आवक के बीच रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे चढ़कर 81.82 पर पहुंच गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 81.93 पर खुला और पिछले बंद भाव के मुकाबले 13 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 81.82 के स्तर पर पहुंच गया. रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.95 पर बंद हुआ था. इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 फीसदी गिरकर 105.63 पर पहुंच गया. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बुधवार को शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने इस दिन 3,671.56 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.02 प्रतिशत बढ़कर 82.66 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. Share Market Update .

(This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )( एजेंसियां )

ये भी पढ़ें: Share Market Weekly Prediction : इस सप्ताह इन बातों से तय होगी बाजार की दिशा