नई दिल्ली: विश्व के कई कंपनियों में इन दिनों छटनी का दौर जारी है. विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में नए साल में हजारों कर्मचारियों की छंटनी हुई है. ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली लिंक्डइन (Microsoft owned LinkedIn) उन लोगों के लिए एक पसंदीदा मंच बन गई (Linkedin becomes platform for laid off people) है. जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है. क्योंकि कुछ प्रभावित उपयोगकर्ताओं ने दूसरों को सहायता प्रदान करने के लिए ग्रुप बनाए हैं. कुछ लिंक्डइन ग्रुप्स निकास कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने और नई नौकरियों के लिए कनेक्शन के साथ सहायता प्रदान कर रहे हैं.



सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि उदाहरण के लिए फेसबुक-पैरेंट मेटा (facebook parent meta) में नवंबर की छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के एक लिंक्डइन ग्रुप में अब 200 से अधिक सदस्य हैं. यहां तक कि नियोक्ताओं ने भी अपने निर्णयों की व्याख्या करते हुए और यहां तक कि सलाह भी मांगते हुए LinkedIn की ओर रुख किया है. लिंक्डइन जॉब हंट्स से भरा हुआ है. यह नौकरी से निकाले गए दोस्तों और सहकर्मियों के लिए समर्थन की पेशकश करता है और कैरियर की बाधाओं से निपटने के लिए सलाह देता है क्योंकि कई कंपनियां अनिश्चित मैक्रो-इकोनॉमिक वातावरण के माध्यम से नेविगेट करने के लिए अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं.



रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्विटर कर्मचारियों के एक ग्रुप ने अन्य फर्मो के लिए भर्ती करने वालों के साथ-साथ कंपनी से हटाए गए कर्मचारियों की एक स्प्रेडशीट बनाई और साइन-अप की सुविधा के लिए LinkedIn का उपयोग किया. मार्केट रिसर्च फर्म सेंसर टॉवर के अनुसार, लिंक्डइन ऐप को 2022 में वैश्विक स्तर पर 2021 से 10 प्रतिशत अधिक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर अनुमानित 58.4 मिलियन बार डाउनलोड किया गया था.



सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, लिंक्डइन पर 'ओपन टू वर्क' (Open to Work on LinkedIn) के बारे में पोस्ट पिछले साल की समान अवधि की तुलना में नवंबर में 22 प्रतिशत ऊपर थे. इससे लिंक्डइन को भी मुनाफा हुआ है. वही माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने सितंबर तिमाही में साल-दर-साल राजस्व में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने अर्निग कॉल में कहा कि लिंक्डइन अपने 875 मिलियन सदस्यों के बीच 'रिकॉर्ड जुड़ाव' देख रहा है.



गोल्डमैन सैक्स करेगी 4,000 कर्मचारियों की छंटनी

फॉर्च्यून ने रविवार को बताया कि वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स इस सप्ताह से लगभग 4,000 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है. रिपोर्ट में कहा गया है. बड़े पुनर्गठन के कुछ महीने बाद ही गोल्डमैन सैक्स द्वारा इस सप्ताह हजारों कर्मचारियों की छंटनी की उम्मीद है. Linkedin becomes platform for laid off people

(आईएएनएस)