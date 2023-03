नई दिल्ली : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि बर्ड फ्लू के मामलों वाले देशों में आने वाले पर्यटकों को खेतों, गीले बाजारों और ऐसे किसी भी क्षेत्र से बचना चाहिए, जहां जानवरों को काटा जाता है. यह चेतावनी कंबोडिया में 11 वर्षीय एक लड़की की एवियन इन्फ्लूएंजा ए (एच5एन1) वायरस से मौत के बाद दी गई है. WHO ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि लड़की के पिता भी संक्रमित हैं, जो अस्पताल में आइसोलेशन में हैं. उनके संपर्क में आए अन्य 11 करीबी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है.

Global health agency ने उल्लेख किया कि दो मानव मामलों पर शोध लंबित है, उपलब्ध महामारी विज्ञान और वायरोलॉजिकल साक्ष्य बताते हैं कि बर्ड फ्लू वायरस ने मनुष्यों के बीच लगातार फैलने की क्षमता हासिल नहीं की है, और इस प्रकार 'मानव-से-मानव प्रसार' का जोखिम कम है. फिर भी यह कहा गया कि "आगे मानवीय मामलों की उम्मीद की जा सकती है"."जब भी avian influenza virus पोल्ट्री में फैलते हैं, तो संक्रमित पोल्ट्री या दूषित वातावरण के संपर्क में आने के कारण छिटपुट संक्रमण या मानव मामलों के छोटे समूहों का खतरा होता है."

यूएन निकाय World Health Organization ने कहा, "पशु इन्फ्लूएंजा के ज्ञात प्रकोप वाले देशों के यात्रियों को खेतों और जीवित पशु बाजारों में जाने से बचना चाहिए. उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां जानवरों का वध किया जाता है." WHO के अनुसार, 2003 से 2023 तक, influenza A ( H5N1 ) से संक्रमण के कुल 873 मानव मामलों और 21 देशों से वैश्विक स्तर पर 458 मौतों की सूचना मिली है. खांसी-गले में खराश के लक्षण, तेजी से सांस चलना, तेज बुखार आना आदि H5N1 influenza के लक्षण हैं.

कंबोडिया में H5N1 के दो मामले 2014 के बाद पहली बार सामने आए हैं. दिसंबर 2003 में कंबोडिया ने पहली बार जंगली पक्षियों को प्रभावित करने वाले अत्यधिक रोगजनक Avian influenza (HPAI) H5N1 के प्रकोप की सूचना दी. तब से 2014 तक, कंबोडिया में Poultry to human ट्रांसमिशन के कारण मानव मामलों की छिटपुट रूप से रिपोर्ट की गई है. WHO ने नियमित रूप से हाथ धोने और अच्छी खाद्य सुरक्षा और खाद्य स्वच्छता प्रथाओं की सलाह दी.

हालांकि, इसने Bird flu के प्रकोप वाले देशों के लिए किसी भी यात्रा या व्यापार प्रतिबंध को लागू करने के खिलाफ चेतावनी दी. इसने मानव (या पशु) स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले Influenza virus से जुड़े वायरोलॉजिकल, महामारी विज्ञान और नैदानिक परिवर्तनों का पता लगाने और निगरानी करने के लिए वैश्विक निगरानी के महत्व पर जोर दिया और जोखिम मूल्यांकन के लिए समय पर वायरस साझा करने पर बल दिया. एजेंसी ने लोगों को seasonal human flu के खिलाफ टीका लगाने के बाद ही पोल्ट्री के निकट संपर्क में जाने का सुझाव दिया, ताकि H5N1 human avian virus से संक्रमण का जोखिम कम रहे.

