नई दिल्ली: ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ( Barack Obama ) को पीछे छोड़ते हुए ट्विटर के सीईओ एलन मस्क प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं. पिछले साल 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदने वाले अरबपति एलन मस्क के फॉलोअर्स की संख्या ओबामा के 133,042,819 की तुलना में अब 133,068,709 फॉलोअर्स हैं.

कैटी पेरी, पॉप-गायिका

113 मिलियन से अधिक ट्विटर फॉलोअर्स के साथ जस्टिन बीबर ( Justin Bieber ) और 108 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ कैटी पेरी ( Katy Perry )जैसी शीर्ष हस्तियां क्रमश: तीसरे और चौथे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले स्थानों पर हैं. Twitter CEO Elon Musk पिछले साल जून में 100 मिलियन फॉलोअर्स-मार्क तक पहुंचे और तब से उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि हुई है.

जस्टिन बीबर , पॉप-गायका

ट्विटर अकाउंट को निजी बनाया

जबकि Barack Obama शायद ही कभी ट्वीट करते हैं, विशेष रूप से वह एक प्रमुख सामाजिक कारण को बढ़ावा देने या अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने काम को उजागर करने वाले ट्वीट करते हैं, जबकि मस्क दुनिया में ट्रेंड करने वाले लगभग सभी विषयों पर बाएं, दाएं और केंद्र में ट्वीट करते रहते हैं. मस्क ने फरवरी में कहा था कि वह अपने ट्विटर अकाउंट को यह देखने के लिए निजी ( Twitter account private setting ) बना रहे हैं कि क्या यह पहुंच में सुधार करता है.

बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

उन्होंने पोस्ट किया, "मेरे अकाउंट को कल सुबह तक के लिए निजी कर दिया गया ताकि यह जांचा जा सके कि क्या आप मेरे सार्वजनिक ट्वीट्स की तुलना में मेरे निजी ट्वीट्स अधिक देख सकते हैं." इसका मतलब यह था कि अरबपति के ट्वीट केवल उनके फॉलोअर्स ही देख सकते थे और कोई भी मस्क के ट्वीट को रीट्वीट करने में सक्षम नहीं था. यह यूजर्स की शिकायतों के बीच आया है कि उनके ट्वीट्स को पहले की तरह ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं. मस्क ने बाद में अपने खाते से Twitter private setting हटा दी थी. Twitter CEO Elon Musk has most followers on twitter .

एलन मस्क - ट्विटर सीईओ

