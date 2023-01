3 करोड़ 95 हजार रुपए जब्त किए.

सिरोही. आबूरोड रीको थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान -गुजरात बॉर्डर पर कार सवारों को संदेह के आधार पर पकड़ा था. पूछताछ में अंदेशा होने पर कार की पड़ताल की गई तो साढ़े 4 घंटे गिनती के बाद 3 करोड़ 95 हजार रुपए जब्त किए. पुलिस के मुताबिक ये हवाला का पैसा है. बरामद राशि में 2 हजार, 500, 200 और 100 रुपए के नोट हैं.

क्या बताया पुलिस ने?- पुलिस ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया गया. जिसमें तलाशी में करोड़ों की राशि मिली. पुलिस ने मशीन के जरिए पैसे की गिनती की. रीको थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित मावल चौकी पर नाकेबंदी की जा रही थी. इस दौरान एक कार को रुकवा कर उसकी तलाशी ली गई तो बड़ी राशि का पता चला. कैश आगे की दोनों सीट के नीचे बने एक विशेष बॉक्स में रखा गया था, इसमें ही नोटों के बंडल रखे हुए थे.

2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में- मौके से दो आरोपियों को पहले संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जानकारी में सामने आया कि यह हवाला का पैसा था जो उदयपुर से अहमदाबाद ले जाया जा रहा था. पकड़े गए आरोपी गुजरात के पाटन निवासी जिग्नेश और कौशिक भाई हैं. इतनी बड़ी संख्या में राशि पकड़ने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी है.

पहले बरामद हुए थे 5.94 करोड़- 12 अक्टूबर 2022 को भी बड़ी रकम नाकेबंदी के दौरान हासिल की गई थी. उस समय भी नाकेबंदी कर सिरोही पुलिस ने दो कारों से पांच करोड़ 94 लाख कैश (five crore 94 lakh cash recovered from two cars ) बरामद किए थे. बरामद राशि को गिनने में पुलिस को 10 घंटे का समय लगा था. जब्त की गई नगदी शिवगंज से दो कारों में भरकर अहमदाबाद ले जाई जा रही थी. कार्रवाई के बाद पुलिस ने इस संबंध में आयकर विभाग की टीम को भी बुलाया था. उस समय भी जांच में इसे हवाला का पैसा बताया गया था. जगह भी यही थी तब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की थी.