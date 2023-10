भूपेश बघेल जी की भी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग अजीत जोगी के ढर्रे पर चलती है. I AM THE MASTER OF ALL I SERVEY. जो प्रदेश है हमारे साथ है. सबकुछ मैं ही सही सोचता हूं. अजीत जोगी जी भी दिल्ली में अपनी पार्टी को फिट रखते थे. भूपेश बघेल ने ATM ही खोल रखा है - रविशंकर प्रसाद, भाजपा नेता