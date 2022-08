रायपुर: (Mayors Convention 2022) अखिल भारतीय महापौर परिषद की 51वीं बैठक शनिवार रायपुर के निजी होटल में आयोजित की गई (अखिल भारतीय महापौर परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन) .इस बैठक में देश भर के 50 से अधिक महापौर शामिल हुए (all india mayors council meet in raipur ). 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश के शहरों को बेहतर बनाने पर मंथन हुआ. परिषद की आगामी कार्ययोजना और समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा की गई. इस बैठक के पहले दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए .उन्होंने महापौर के बीच अपने विचार रखे. मुख्यमंत्री ने कहा कि "इस तरह का राष्ट्रीय सम्मलेन रायपुर में हो रहा यह गर्व की बात (india mayor council national convention raipur) है. शहर के विकास के लिए नगर निगम की भूमिका अधिक रहती है. इस सम्मेलन के जरिए अलग अलग शहरों से आए महापौर को एक दूसरे के कार्यों से सीखने को मिलेगा. इसके साथ ही शहर के विकास कार्यों में नवाचार सामने आएंगे. (all india mayors council begins in raipur)

अखिल भारतीय महापौर परिषद

अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में संविधान के 74वें संशोधन लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. 74वें संशोधन को लेकर अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया कि "इसे जब लागू किया गया तब उसकी मंशा थी कि स्थानीय निकायों को भी स्थानीय सरकार के रूप में माना जाए.राज्य सरकार स्थानीय सरकार मतलब जैसे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य होते हैं वैसे ही शहर सरकार के भी कार्य होने चाहिए. इसे लागू करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया गया था. लेकिन किसी राज्य में इसे लागू किया गया और कहीं इसे लागू नहीं किया गया. हमारी सबसे बड़ी मांग है कि 74 वें संशोधन को पूरी तरह से सभी राज्यों में लागू किया जाए. इसके लिए हमारी परिषद राज्यों से भी आग्रह कर रही है. केंद्र सरकार से भी हमने आग्रह किया है. जिस प्रकार एक देश और एक कानून है. नगरनिगम में भी एक कानून होने चाहिए.अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया नगर निगम में जो आयुक्त होते हैं. वे आईएएस होते है. कलेक्ट्री करने को लेकर उनका मन नगर निगम में कम लगता है. हमारी मांग है कि नगर निगम के आईएएस का कैडर अलग से बनाया जाए. जो आईएएस नगर निगम में ही ट्रांसफर होकर दूसरे नगर निगमों में जाएंगे. अगर जो आयुक्त रायपुर में हैं वह ट्रांसफर होकर भोपाल जा सके. इसके अलावा जब भी वह काम करेंगे तो उन्हें पहले दिन से ही यह समझ आएगा. नगर निगम के किस तरह के काम काज होते हैं. अच्छे से कार्य किए जाएंगे.

शहर में पर्यावरण की समस्या को लेकर हुई चर्चा: परिषद की बैठक में देश के शहरों में होने वाले प्रदूषण को लेकर भी चर्चा की गई. राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने कहा कि" बढ़ते शहरों के कारण लगातार सड़कें चौड़ी करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है. इसलिए परिषद के माध्यम से हमने पर्यावरण को ठीक करने की ठानी है. बैठक में यह निर्णय लिया है कि अपने अपने शहरों को हरियाली युक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्य किए जाएं.





पीएम मोदी से मुलाकात पर बनी सहमति: परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया कि हम अपनी सारी समस्याओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. हम सभी महापौर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौपेंगे. महापौर को इतनी सुविधा मिले कि वह अच्छे से शहर विकास में काम कर पाए.जल्द ही हम इसे लेकर पीएम मोदी से मिलेंगे





कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मिले: महापौर परिषद के राष्ट्रीय सचिव एजाज ढेबर ने बताया कि बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है. 74वें संशोधन के साथ साथ महापौर के कार्यकाल को लेकर भी चर्चा हुई. राज्यों में महापौर के कार्यकाल की समय सीमा अलग अलग है. उसे एक जैसी करने को लेकर चर्चा हुई है.इसके साथ ही महापौर को नगर निगम में काम करने वाले लोगो का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मिलना चाहिए. एजाज ढेबर ने बताया " देश के सभी महापौर एक तारीख निर्धारित कर अपनी मांगों को लेकर 1 दिन का उपवास रखकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे. अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय महापौर परिषद ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है

महापौर परिषद के महासचिव उमाशंकर गुप्ता की राय: उमाशंकर गुप्ता ने 74वें संशोधन को अविलंब लागू करने की मांग की है. उनका कहना है कि इससे शहर की सरकार का विकास होगा.





दूसरे राज्यों के शहरों से आए महापौर ने की रायपुर शहर की तारीफ: अन्य राज्यों से बैठक में पहुंचे महापौर ने रायपुर शहर की तारीफ की है. रायपुर में आयोजित इस बैठक की मेजबानी को लेकर भी सबसे सराहना की है. कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के महापौर इरेश अंचट्टागेरी ने रायपुर के शहर की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि " कर्नाटक के सेकंड लार्जेस्ट सिटी हुबली धारवाड़ में जहां 15 लाख की आबादी है. लेकिन रायपुर की आबादी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि हुबली धारवाड़ में हमारे द्वारा 24 घंटे पानी की सुविधा दी जाती है".

कानपुर की महापौर प्रमिला रायपुर की मुरीद हुईं: कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने रायपुर में आयोजित महापौर परिषद की बैठक में हुए स्वागत को लेकर रायपुर की तारीफ की. उन्होंने रायपुर के लोगों की प्रशंसा की. प्रमिला पांडे ने कहा "रायपुर शहर के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे. यहां सभी सीधे-साधे लोग हैं. हमारा महापौर का सम्मेलन सफल है. इस सम्मेलन के माध्यम से हमने अपनी अपनी बातें रखी." प्रमिला पांडे ने बताया कि" वह अपने नगर निगम क्षेत्र में लगातार जमीनी स्तर पर काम करती हैं और मैं रोजाना घर से बाहर निकलकर जनता के बीच मे काम करती हूँ."





गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा की राय: आशा शर्मा ने बताया कि " रायपुर शहर आकर मुझे यह शहर व्यवस्थित लगा. गाजियाबाद नगर निगम बड़ा है जहां 110 वार्ड हैं. NCR लगा हुआ है. रायपुर और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर है .उसके बावजूद भी रायपुर शहर को देखकर मुझे अच्छा लगा. अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में देश के अलग-अलग नगर निगम से महापौर पहुंचते हैं. विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होती हैं . हमारी मांग है कि महापौर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाए उसके साथ ही कई राज्यों के नगर निगम में महापौर का कार्यकाल अलग अलग है. ऐसे में हमारी मांग है कि सभी महापौर के कार्यकाल का समय निर्धारित हो.