नई दिल्ली : आम बजट और पीएम मोदी पर केसीआर के बयान (KCR Budget remark PM Modi) का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. टीआरएस सांसद के केशव राव (trs mp k keshava rao) ने सीएम केसीआर के बयान पर कहा कि सीएम के शब्दों पर ध्यान देने के बजाय भावना को समझना चाहिए. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि सीएम केसी राव का बयान ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि हम भी उन्हें कन्याकुमारी के समंदर में डुबो देंगे (drown them into the 3 oceans from Kanyakumari).

सीएम केसी राव की भावी रणनीति

आम बजट के बाद सीएम केसीआर के बयान को लेकर के केशव राव (K Keshava Rao on Telangana CM KCR) ने कहा, सरकार से लेकर शासन तक, एक भी जगह नहीं है जहां वह अडजस्ट कर सके. उन्होंने कहा कि अब केसीआर दूसरों से सलाह लेने के बारे में सोच रहे हैं.

शब्दों पर न जाएं, भावनाओं को समझें

उन्होंने कहा कि सीएम केसी राव का मानना है कि कहीं न कहीं संघवाद का प्रयोग विफल हो गया है. केशव राव ने कहा कि सीएम केसीआर आने वाले दिनों में देश के कई नेताओं से संपर्क करेंगे. तेलंगाना के सीएम केसीआर के बंगाल की खाड़ी और पीएम मोदी के कथित अपमान वाले बयान (alleged abusive remarks against PM Modi) पर टीआरएस सांसद केशव राव ने कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन आपको शब्दों के बजाय भावना को समझना चाहिए.

सीएम केसीआर के बयान पर अठावले और टीआरएस सांसद केशव राव के बयान

कन्याकुमारी के समंदर में डुबो देंगे

सीएम केसीआर के बयान पर आरपीआई सांसद रामदास अठावले ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का भाजपा को बंगाल की खाड़ी में फेंकने का बयान अच्छा नहीं है. हम भी उन्हें कन्याकुमारी के 3 महासागरों में डुबो देंगे. बता दें कि अठावले मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री हैं.

गौरतलब है कि भाजपा ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देने के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के सीएम केसीआर ने 1 फरवरी आम बजट के बाद प्रेस वार्ता में पीएम मोदी को कथित तौर से 'अदूरदर्शी' कहा था.

(एएनआई)