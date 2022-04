आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

IPL 2022: आज होंगे डबल हेडर मुकाबले, जानिए किससे किसकी होगी टक्कर

आईपीएल 2022 में शनिवार यानी 23 अप्रैल को डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जो केकेआर और जीटी के बीच खेला जाएगा. वहीं, दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, इसमें आरसीबी और एसआरएच की टीमें आमने-सामने होंगी.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

300 साल पुराने शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, बीजेपी ने पूछा- यही है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म

यूपी, मध्यप्रदेश और दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी बुलडोजर (Bulldozer on 3 temples in Rajgarh Of Alwar ) चला है. यहां मास्टर प्लान के तहत अलवर स्थित राजगढ़ के 3 मंदिरों को तोड़ा गया है. इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है. अमित मालवीय ने कहा कि यही कांग्रेस का सेक्युलरिजम है. पढे़ं पूरी खबर.

राजद की इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश, सियासत हुई तेज

सीएम आवास एक अणे मार्ग के बाद अब सूबे के दूसरे सबसे चर्चित आवास 10 सर्कुलर रोड शुक्रवार को कई सियासी समीकरणों का गवाह बना. दरअसल, पूर्व सीएम राबड़ी देवी का यह आवास काफी साल बाद दावत-ए-इफ्तार (Iftar at former CM Rabri Devi residence) से गुलजार हो रहा है. पढे़ं पूरी खबर.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन से वार्ता की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बैठक की. इस दौरान रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और विस्तार देने के लिए विस्तृत चर्चा की. पढे़ं पूरी खबर.

एमपी में अमित शाह ने पुलिस को दी नसीहत, 'प्रैक्टिस में लाएं बेसिक पुलिसिंग'

केंद्र सरकार पूरे देश की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. मध्यप्रदेश सहित पूरे देश की पुलिस एक तरह के वायरलेस सिस्टम, एनालिसिस सिस्टम, सीसीटीवी और इंफॉर्मेशन आफ एक्सचेंस से जुड़ने जा रही है. इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने खाका तैयार कर लिया है. वहीं केन्द्र सरकार नफीस योजना भी लेकर आ रही है. अपराध के बाद फिंगर प्रिंट की मदद से पुलिस पता लगा सकेगी कि आपराधी कौन है. इसकी जानकारी भोपाल आए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी. पढे़ं पूरी खबर.

बीजेपी की तारीफ के बाद हार्दिक पटेल ने दी सफाई, कांग्रेस में ही रहूंगा

पाटीदार नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पार्टी नेतृत्व से नाखुश हैं. अब उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए बागी तेवर अपना लिया है. कांग्रेस से नाराज हार्दिक पटेल ने खुलेआम बीजेपी की सराहना की. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास निर्णय लेने की क्षमता है. इस बयान के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. हालांकि हार्दिक के मन में क्या चल रहा है. पढे़ं पूरी खबर.

जहांगीरपुरी हिंसा : मुख्य आरोपी की संपत्ति की होगी जांच, पुलिस ने ईडी को लिखा पत्र

जहांगीरपुरी हिंसा मामले में ईडी की भी एंट्री होने वाली है. दिल्ली पुलिस ने ईडी को पत्र लिखकर मुख्य आरोपी अंसार की कथित अवैध संपत्ति की जांच करने का आग्रह किया है. अंसार मुख्य रूप से असम का रहने वाला है. लेकिन वह प. बंगाल के हल्दिया में बस चुका है. पढे़ं पूरी खबर.

हेट स्पीच : SC ने दिल्ली पुलिस को 'बेहतर हलफनामा' दाखिल करने का दिया निर्देश

पिछले साल 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी की धार्मिक सभा को लेकर दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने नाखुशी जताई है. शीर्ष अदालत ने बेहतर हलफनामा (better affidavit) दाखिल करने को कहा है. पढे़ं पूरी खबर.

ड्रोन सेवा क्षेत्र में अगले पांच साल में होगा एक लाख रोजगार का सृजन : सिंधिया

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ड्रोन सेवा क्षेत्र में अगले चार-पांच वर्षों में लगभग एक लाख रोजगार सृजन होने की संभावना है. भारत सरकार ने ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी पीएलआई योजना निकाली है. इसके तहत ड्रोन निर्माण के एक नवजात उद्योग, जिसका कुल राजस्व 60 करोड़ रुपये था, को अगले तीन वर्षों में 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा. पढे़ं पूरी खबर.

कस्टमर की सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड दिया तो बैंकों को देना होगा जुर्माना : RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना पूर्व सहमति के ग्राहकों को कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने के लिए बैंकों के लिए दंड का प्रावधान करते हुए अवांछित डेबिट और क्रेडिट कार्ड को नियंत्रित करने वाले नियमों में भारी बदलाव किया है. अवांछित क्रेडिट कार्डों के दुरुपयोग से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान की जिम्मेदारी केवल कार्ड जारीकर्ता अर्थात बैंक की होगी. जिस व्यक्ति के नाम पर कार्ड जारी किया गया है वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

स्कूल में डिजिटल अटेंडेंस, पंच करते ही पैरेंट्स को जाता है मैसेज

केरल के एक सरकारी स्कूल ने अनूठी पहल की है. यहां छात्राओं की उपस्थिति दर्ज करने के लिए डिजिटल मशीन का सहारा लिया गया है. सबसे खास बात ये है कि जैसे ही स्टूडेंट्स अपनी उंगली या उंगूठे से उपस्थिति दर्ज करती हैं, उनके माता-पिता के मोबाइल पर मैसेज जाता है. पढे़ं पूरी खबर.

इस लाइब्रेरी को 125 सालों से रौशन कर रहे बल्ब, जानें क्या है राज..

क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया को रौशन करने वाले कुछ बल्ब ऐसे भी हो सकते हैं जो 125 साल से रोशनी बिखेर रहे हों? सुनकर हैरानी होगी लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही कमाल के बल्ब के बारे में. इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय जब टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले कहीं पिछड़ी थी लेकिन तब से ये बल्ब बिना फ्यूज़ हुए आज भी जल रहे हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कहां लगे हैं ये बल्ब और कैसे ये 125 सालों से रोशनी बिखेर रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

बंद हो सकता है रेलवे का पहला बंगाली स्कूल

रेलवे ने संकेत दिए हैं कि आसनसोल का स्कूल बंद हो सकता है. इसे लेकर अभिभावकों में चिंता है. उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है. आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि स्कूल को लेकर कोई भी मनमाना फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा.

VIDEO :

बेटे की मौत से दुखी मां गई थी मदद मांगने, एसडीएम ने दे डाली धमकी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ महिलाएं सड़क पर बैठ प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं. पास में महिला अधिकारी (एसडीएम) खड़ी हैं. महिला अधिकारी और प्रदर्शनकारी महिलाओं में कहासुनी होती है. वायरल हो रहा यह वीडियो मोदीनगर का है. दरअसल, मोदीनगर सड़क हादसे में अनुराग नाम के एक छात्र की मौत के बाद गुरुवार सुबह परिजन गाजियाबाद-मेरठ हाईवे पर जाम लग कर प्रदर्शन कर रहे थे.

KHABAR JARA HAT KE

IAS टीना डाबी और प्रदीप गवांडे की शादी की तस्वीर आई सामने, ग्रैंड रिसेप्शन

सोशल मीडिया पर सुर्खियों में चल रहे राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स IAS टीना डाबी और IAS प्रदीप गवांडे की शादी की तस्वीर (IAS Dabi Gawande Marriage Picture) सामने आई है. इसमें टीना डाबी और प्रदीप गवांडे ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई है.

तपती गर्मी में ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा क्यों कर रही हैं हेमामालिनी ?

मथुरा की सांसद हेमा मालिनी आज कल ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा कर रही हैं. गुरुवार को उन्होंने नंदगांव के प्रसिद्ध वृन्दा कुंड, पावन सरोवर, आशेस्वर कुंड, आशेस्वर मंदिर, कोकिलावन धाम समेत कई कुंडों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है.

ऑस्ट्रेलिया की लड़की को भाए बिहारी बाबू, रीति-रिवाज से रचाई शादी

बिहार के बक्सर में बिहारी दूल्हे और विदेशी दुल्हन की शादी चर्चा का विषय बन गई है. यहां एक युवक ने ऑस्ट्रेलियाई युवती से पूरे हिंदू रिवाज से शादी की. दरअसल जयप्रकाश ने 2019 से 2021 तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही जयप्रकाश को ऑस्ट्रेलिया के जीलॉन्ग की विक्टोरिया से प्यार हो गया. बता दें, जयप्रकाश सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, वहीं विक्टोरिया शिक्षिका हैं. बीते 20 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंधे. इस अनोखी शादी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

पत्नी दिनभर रहती थी फोन पर बिजी, गुस्साए पति ने गला घोंट दिया

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शख्स ने गुस्से में अपनी पत्नी की जान ले ली. आरोपी की पत्नी अक्सर मोबाइल फोन पर बिजी रहती थी, जिससे आए दिन दंपति के बीच झगड़े होते थे.

हाय रे चोर! आगरा मेले में विधायक के जूते चोरी, नंगे पांव लौटना पड़ा

शादी-विवाह में दूल्हे के जूते चोरी होते सुना होगा आपने, मंदिरों से भी लोगों के चप्पलें चोरी हो जाती हैं. लेकिन एक विधायक का मंदिर परिसर से जूते चोरी होने के बारे में नहीं सुना होगा. आगरा जनपद के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के धिमश्री स्थित सती माता मंदिर परिसर में मेले का आयोजन हुआ है. इस मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा पहुंचे. मंदिर के बाहर जूते खोलकर वह परिसर में प्रवेश कर गए. लेकिन जब विधायक काफी देर बाद मंदिर से निकले और जूते ढूंढने लगे, तो उन्हें नहीं मिले.