नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस (Corona in India) संक्रमण के 1,07,474 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या (total cases of corona in india) 4,21,88,138 हो गई. वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या (active cases of corona in india) कम होकर 12,25,011 रह गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई.

सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, महामारी से 865 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 5,01,979 हो गई है. मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमितों का 2.90 प्रतिशत है, जबकि संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 95.91 प्रतिशत हो गई है. आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान उपचाराधीन रोगियों की संख्या में 1,06,637 की गिरावट आई है.

पढ़ें : Corona Update: पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक लाख 28 हजार केस दर्ज, पॉजिटिविटी रेट 8 फीसदी से कम

देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी. संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे. पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ के पार और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी.

हरियाणा में कोविड पाबंदियों में और ढील दी गई

हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 संबंधी कुछ पाबंदियों में और ढील (Haryana relaxes covid-19 restrictions) देते हुए निजी समेत सभी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ जबकि मनोरंजन पार्कों और बी2बी प्रदर्शनियों को 50 प्रतिशत लोगों की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है. हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी कार्यालयों को नियमित सफाई और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों को अपनाते हुए पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है. आदेश में कहा गया है कि संबंधित उपायुक्त की पूर्व अनुमति के साथ 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दी जाती है.

(पीटीआई-भाषा)