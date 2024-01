लखनऊ: उत्तराखंड के पूर्व सैन्य अधिकारी योगेंद्र डिमरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद (Yogendra Dumri becomes Vice President of UP Disaster Management Authority) पर मनोनीत किया है. योगेंद्र डिमरी इससे पहले भी उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर कई बड़े काम कर चुके हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको यह मौका दे रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको यह जिम्मेदारी दी है. वह सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं.