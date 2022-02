बदायूं: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के द्वितीय चरण में 14 तारीख को मतदान हुआ था. सहसवान विधानसभा सीट (Sahaswan Assembly Seat) से बीजेपी प्रत्याशी डीके भारद्वाज ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि बसपा प्रत्याशी तथा उनके सहयोगियों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाकर व्यापक स्तर पर फर्जी मतदान (BJP leader alegation of fake Voting) करवाया गया. इस बीच पुलिस ने शनिवार को एक गैंग का खुलासा किया है, जो बिल्सी थाना क्षेत्र इलाके के ग्राम सिरतोल में फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम कर रहा था. पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार (Badayun Police arrested two people) किया है.

वहीं, बीजेपी प्रत्याशी डीके भारद्वाज ने 65% मतदान वाले स्थलों पर पुनर्मतदान की मांग की है. बिल्सी थाना क्षेत्र इलाके के सिरतोल गांव में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में दोनों ने बताया कि हम लोगों ने मिलकर कुछ व्यक्तियों के आधार कार्ड पर दूसरे व्यक्तियों का फोटो लगाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किए थे. दोनों के पास से पुलिस ने 11 अवैध आधार कार्ड भी बरामद किए हैं.

फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़

एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा ने पूरे मामले पर बताया कि थाना बिल्सी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दुकान पर दो व्यक्ति फर्जी रूप से आधार कार्ड बना रहे हैं. इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि इनके द्वारा अब तक लगभग डेढ़ सौ आधार कार्ड इस तरीके से बनाकर लोगों को दिए गए. अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, सहसवान विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डीके भारद्वाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर फर्जी वोटिंग की शिकायत की है. बीजेपी प्रत्याशी का आरोप है कि सहसवान विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एवं उसके सहयोगियों द्वारा मतदान के दिन फर्जी आधार कार्ड बनाकर व्यापक स्तर पर फर्जी मतदान कराया गया. बीजेपी प्रत्याशी ने मांग की है कि जिन मतदान स्थलों पर 65 परसेंट से ऊपर मतदान हुआ है वहां पुनर्मतदान करवाया जाए.