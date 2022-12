पटना: बिहार नगर निगाय चुनाव के दूसरे चरण के वोटो की गिनती जारी है. नतीजे आने शुरू हो गए है. पटना नगर निगम की बात करें तो मतगणना शुरू होने के साथ ही सीता साहू लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं डिप्टी मेयर पद की प्रत्याशीं रश्मि चद्रवंशी भी आगे चल रही हैं. फिलहाल दोनों की जीत पक्की मानी जा रही है. हालांकि मतगणना खत्म होने का इंतजार करना होगा. (mayor deputy mayor winner list) (Mayor in 17 Municipal Corporations of Bihar) (Deputy Mayor in 17 Municipal Corporations of Bihar) (nagar nigam in bihar)

मेयर और डिप्टी मेयर के नाम.

बिहार के 17 नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर का रिजल्ट: आरा नगर निगम से इंदू देवी ने मेयर और पूनम देवी ने डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है. गया से गणेश पासवान मेयर चुने गए हैं तो वहीं चिंता देवी को डिप्टी मेयर चुन लिया गया है. भागलपुर की बात करें तो यहां से डॉक्टर वसुंधरा लाल मेयर और डॉक्टर सलाउद्दीन को डिप्टी मेयर चुना गया है. पूर्णिया में विभा कुमारी ने मेयर पद पर कब्जा किया है. वहीं मुजफ्फरपुर नगर निगम के परिणाम भी आ चुके हैं मेयर राकेश कुमार और मोनालिशा को डिप्टी मेयर चुना गया है. पूर्वी चंपारम के मोतिहारी नगर निगम से प्रीति गुप्ता मेयर और लालबाबू गुप्ता डिप्टी मेयर के पद पर काबिज हुए हैं. सीतामढ़ी से विशाल कुमार मेयर बने हैं. मुंगेर नगर निगम की बात करें तो कुमार देवी मेयर और तुषार को डिप्टी मेयर चुना गया है.कटिहार से उषा देवी मेयर चुनीं गईं हैं.

समस्तीपुर के परिणाम ने सबको चौंकाया: कुछ निगम के परिणामों ने सबको चौंकाया है उन्हीं में से एक है समस्तीपुर नगर निगम. विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की पत्नी संध्या हजारी यहां से चुनाव हार गईं हैं. समस्तीपुर मेयर के पद पर अनीता राम ने जीत दर्ज की है. उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की पत्नी को हरा दिया है. अनिता राम नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं. (Maheshwar Hazari wife lost mayor election) (Anita Ram became mayor of Samastipur) (nagar nigam in bihar) वहीं डिप्टी मेयर के पद पर रामबालक पासवान ने जीत दर्ज की है. (Ram Balak Paswan became Deputy Mayor of Samastipur)

बेतिया से पूर्व डिप्टी सीएम की बहू की हार: वहीं बेतिया नगर निगम से गरिमा सिकारिया की बंपर जीत हुई है. गरिमा सिकरिया ने शुरू से ही बढ़त बनाई हुईं थीं. उन्होंने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी कि बहु सुरभि घई को हराया हैं. 75 हजार से अधिक प्रचण्ड मत पाकर गरिमा देवी सिकारिया मेयर बनी हैं.