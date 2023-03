मेष राशि: वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. परिवार और ऑफिस के मैटर्स पर आप सामंजस्य रखेंगे, तो विवाद कम होगा. वाणी पर संयम रखना हितकर होगा, अन्यथा किसी के साथ झगड़ा हो सकता है. कार्यस्थल पर आज आपको केवल अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए. मित्रों से लाभ प्राप्त होगा. मानसिक हताशा और नकारात्मकता की तरफ बढ़ सकते हैं. खर्च बढ़ेगा. खान-पान में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद रह सकता है.

वृषभ राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. दृढ़ विचारों के कारण अपने काम को अच्छी तरह से पूरा सकेंगे. आपकी कल्पना शक्ति अधिक निखरेगी. आप रचनात्मक कामों में रुचि लेेंगे. बिजनेस और नौकरीपेशा लोगों का कोई अधूरा काम पूरा होने से काफी राहत मिल सकती है. आप नए वस्त्र, अलंकार, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे धन खर्च करेंगे. परिवार में शांति और मेल-जोल बना रहेगा. आपका वैवाहिक जीवन आनंददायक रहेगा. धन लाभ होने की संभावना है.

मिथुन राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आपकी वाणी और व्यवहार से किसी के साथ गलतफहमी होने की आशंका रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार में सावधानी रखनी पड़ेगी. दुर्घटना की आशंका रहेगी. वाहन या इलेक्ट्रिक वस्तुओं का उपयोग बेहद ध्यान से करना चाहिए. आपकी प्रतिष्ठा में कलंक लग सकता है. मनोरंजन और मौज-शौक में खर्च हो सकता है. मानसिक रूप से स्वयं को शांत रखने की आवश्यकता है.

कर्क राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज कोई नया काम शुरू करने और आर्थिक योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. व्यापार में लाभ हो सकता है. नौकरी करने वालों को पदोन्नति मिल सकती है. आय में वृद्धि होने से संतोष और खुशी का अनुभव करेंगे. मित्रों तथा रिश्तेदारों से अच्छे समाचार मिल सकते हैं. शुभ अवसर आएंगे. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. रोमांस के लिए समय अच्छा है. सुखी दांपत्यजीवन व्यतीत कर सकेंगे.

सिंह राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. नौकरी तथा व्यवसाय के लिए लाभदायक और सफल दिन है. आप कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे. भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक पूरा होगा. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. पदोन्नति की संभावना रहेगी. पिता से लाभ होगा. जमीन तथा वाहन संबंधी कामकाज के लिए समय अनुकूल है. स्पोर्ट्स और कला के क्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन के लिए उत्तम समय है.

कन्या राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आपका आज का दिन धार्मिक प्रवृत्तियों में व्यतीत होगा. किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के संयोग बनेंगे. विदेश गमन के लिए नए अवसर निर्मित होंगे. भाई-बंधुओं से लाभ होगा. ऑफिस में अधिकारियों से वाद-विवाद ना करें. आर्थिक लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आपकी आय में बढ़ोतरी के मार्ग खुलेंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक है.

तुला राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आकस्मिक धन लाभ का दिन है. आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए दिन उत्तम है. फिर भी नए काम की शुरुआत ना करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. गुप्त शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे. दोस्तों को भी मन की बातें ना बताएं. ईश्वरभक्ति और ध्यान से आपके मन को शांति मिलेगी. आज आप केवल अपना काम करें. जल्दबाजी से नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी.

वृश्चिक राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. दैनिक घटना चक्र में आज परिवर्तन आएगा. आज आप मौज-मस्ती और मनोरंजन की दुनिया रहेंगे. इसमें मित्रों या परिजनों का साथ मिलेगा. सार्वजनिक जीवन में आपकी मान- प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नए वस्त्र परिधान और वाहन सुख की प्राप्ति होगी. भागीदारी से लाभ होगा. दांपत्यजीवन में उत्तम क्षणों का अनुभव करेंगे. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात और धन लाभ होगा.

धनु राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा और लाभदायक लग रहा है. आपको वित्तीय लाभ हो सकता है. सहकर्मी और सेवकों से सहायता मिलेगी. सभी काम में सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. आपके विरोधी पराजित होंगे. व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है. आज मित्रों से मिलना होगा. भाग्य आपके साथ है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. किसी नए ऑनलाइन कोर्स की ओर भी उनकी रुचि हो सकती है.

मकर राशि :

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. जो लोग कला और साहित्य में रुचि रखते हैं, वे अपनी प्रतिभा अच्छी तरह प्रदर्शित कर सकेंगे. सृजनशक्ति और रचनात्मकता को अच्छी तरह लोगों के समक्ष पेश कर सकेंगे. व्यवसाय में आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. प्रिय व्यक्ति के साथ रोमांटिक बने रहेंगे. आज आप खुद में नई ऊर्जा का अनुभव कर सकेंगे. शेयर बाजार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. संतान से सम्बंधित समस्या का हल मिलने से खुशी मिलेगी. मित्रों से लाभ मिलेगा. परिजनों के साथ सुखपूर्वक समय गुजरेगा. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा.

कुंभ राशि :

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. नकारात्मक विचारों से मन में हताशा जन्म लेगी. इस समय किसी बात की चिंता हो सकती है. आज क्रोध की भावना ज्यादा रहेगी. खर्च बढ़ेगा. वाणी पर संयम नहीं रहने के कारण परिवार में मनमुटाव और झगड़े होने की संभावना रहेगी. स्वास्थ्य खराब होगा. आज आपको बाहर खाने-पीने या घूमने से बचना चाहिए. ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता से मानसिक शांति मिलेगी.

मीन राशि:

वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आपका दिन शुभ फलदायी है. आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्घि होगी. वैचारिक स्थिरता के कारण आपके काम आज अच्छी तरह से पूरे हो पाएंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन शुभ है. जीवनसाथी के साथ समय अच्छी तरह से गुजरेगा. मित्रों के साथ पर्यटन का सफल आयोजन होगा. भाई-बंधुओं से लाभ होगा. काम में सफलता मिलेगी. मान-सम्मान मिलेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे.

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)

