सूरजपुर में खड़ी कार से टकराकर जला ट्रक

सूरजपुर : पुराना बस स्टैंड (surajpur old bus stand ) के पास एक धान लोडेड ट्रक ने अचानक अनियंत्रित होकर एक खड़ी कार को टक्कर मार दी (Truck collided with parked car in Surajpur ). जिससे ट्रक के इंजन में आग लग गयी. स्थानीय लोगों ने तत्काल आग को बुझा दिया. जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. इस हादसे में कार को काफी नुकसान हुआ है.

क्यों हुआ हादसा : आपको बता दें कि सूरजपुर जिले में धान खरीदी (Purchased paddy in Surajpur district) जारी है. जिसको लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है. मिलर्स जल्द से जल्द धान लोडिंग अनलोडिंग करने के कारण गाड़ियों को बिना ही चेक किए भेजा जा रहा है. वहीं मिलर्स अनफिट गाड़ियों (Millers Unfit heavy Vehicle ) को भी काम में लगा रहे हैं जो चलने लायक भी नहीं है और ना ही उनका मेंटेनेंस कराया गया है. जिसके का ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं. Paddy loaded truck collided with car in Surajpur

जिला प्रशासन को देना होगा ध्यान : वहीं जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है . पहले तो जिन गाड़ियों में धान लोडिंग होनी है उस गाड़ी का मेंटेनेंस हुआ है या नहीं उसके बाद ही उसे परमिट देना चाहिए. लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण मिलर इन सभी मापदंडों को बिना देखे ही सड़क पर गाड़ियां उतार रहे हैं. जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है. अब भी इन दुर्घटनाओं से प्रशासन को सीख लेनी चाहिए और गाड़ियों की सर्विसिंग कराने के लिए मिलर्स को निर्देश देने चाहिए.ताकि भविष्य में ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो. Surajpur latest news