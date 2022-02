सरगुजा: संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश में स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है. संक्रमण दर में आई कमी के बाद अब प्रशासन ने स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है. कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने 14 फरवरी से स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया (Schools reopen in sarguja) है. प्रशासन के निर्देश के उपरांत 34 दिनों बाद सोमवार से कक्षाएं संचालित होंगी. फिलहाल कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी. जबकि कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा. सम्भावना जताई जा रही है कि अगले सोमवार से निचली कक्षाओं का संचालन भी शुरू हो जाए.

कोरोना की तीसरे लहर की दस्तक के बाद बंद हुए थे स्कूल

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण दर में वृद्धि के बाद कलेक्टर ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया (Effect of third wave of corona on education in Surguja) था. संक्रमण दर 4 फीसदी के ऊपर जाने पर शहरी क्षेत्र में 10 जनवरी को नाइट कर्फ्यू लागू करने के साथ ही स्कूलों को बंद किया गया था. जबकि दो दिनों बाद जिलेभर के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ था. कलेक्टर के इस निर्देश के बाद निजी और शासकीय स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की जा रही थी. स्कूलों के ऑनलाइन संचालन के दौरान निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार स्कूलों को खोलने की मांग भी की जा रही थी. जिसके बाद प्रशासन ने स्कूलों को सैनिटाइज कर फिर से खोलने की तैयारी करने के निर्देश दिए थे. अब कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. संजय गुहे ने स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है. अब 34 दिनों के बाद 14 फरवरी से स्कूल खुलेंगे. शिक्षा विभाग ने फिलहाल कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को संचालित करने का आदेश जारी किया है.

कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए होगी परिक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले में सोमवार से स्कूलों को खोलने और ऑफलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं भी आयोजित होंगी. स्कूल के प्राचार्यों को प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन ऑफलाइन मोड में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं.

1 से 5वीं क्लास के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था

संक्रमण दर में कमी आने के बाद कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं तो ऑफलाइन संचालित होंगी. लेकिन फिलहाल आदेश के अनुसार 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में क्लास ऑनलाइन ही होगी. इनके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.