राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत सुपर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट गौठानों में बनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है ताकि किसान अच्छी क्वालिटी का खाद ले सकें. खेतों में जैविक खाद की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा सके. लेकिन राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे (Farmer upset due to adulteration in fertilizers in Rajnandgaon) हैं.

राजनांदगांव में खाद में मिलावट

शिकायत लेकर राजनांदगांव एसडीएम कार्यालय पहुंचे किसान: यह पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम ठाकुरटोला का है. यहां के किसान आज डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे. किसानों ने उन्हें मिल रहे वर्मी कंपोस्ट के गुणवत्ताहीन होने की लिखित शिकायत की है. किसानों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की है. किसानों ने बताया कि उन्हें जो वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, उसमें रेत, कंकड़ और मिट्टी मिला हुआ है.

एसडीएम ने दिया जांच का आश्वासन: किसानों ने कहा है कि जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो उनके क्षेत्र में सीएम के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. हालांकि किसानों की शिकायत पर डोंगरगढ़ एसडीएम गिरीश रामटेके ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

जांच के बाद होगा खुलासा: वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट की गुणवत्ता को लेकर शिकायत का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी राजनांदगांव नगरपालिका क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी. इसकी जांच रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है.