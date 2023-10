जनता छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनने नहीं देगी (People not allow CG to become Congress ATM): केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, "छत्तीसगढ़ में जनता भूपेश बघेल सरकार के घोटालों से तंग आ चुकी है.लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का एटीएम बन जाए. कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूट रही है.इस बार कांग्रेस की हार तय है. इस बार का चुनावी माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में है. 'पीएम मोदी ने राज्य के लिए कई योजनाएं सुनिश्चित की हैं. उनके नेतृत्व में कई परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और कई का उद्घाटन किया गया है. हमने लोगों को शौचालय उपलब्ध कराए हैं. लोगों को पिछले 30 महीनों से सब्सिडी वाला अनाज मिल रहा है. यह सब उन लोगों को दिया गया था, जिनको जरूरत थी. यह कभी भी धर्म और जाति के आधार पर नहीं दिया गया. जनता बीजेपी के पक्ष में है."