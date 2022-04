छत्तीसगढ़ बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव , क्या दिल्ली मंथन में लगी है दिग्गजों की क्लास !

छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए हैं. केंद्रीय नेतृत्व से नेताओं की वन टू वन चर्चा हो रही (BJP leaders brainstorming in Delhi) है. इस मंथन के कई मायने निकाले जा रहे हैं. कांग्रेस जहां इसे हार पर मंथन मान कह रही है,वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी तैयारी बताया है.

नए झीरम आयोग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर

नए झीरम आयोग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने यह याचिका दायर की है. इस जनहित याचिका में कहा है कि "पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया है. जबकि कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक करना होता है".

कोरबा में कोरोना प्रोटोकॉल नियमों की वापसी: जेल के तीन बैरकों को बनाया गया क्वॉरेंटाइन रूम

देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी (Corona protocol strict in Chhattisgarh ) है. हालांकि जिले में फिलहाल कोई बड़ा मामला नहीं है. फिर भी एहतियात के तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को एक बार फिर सख्त कर दिया गया है. कोरबा फिलहाल पहला ऐसा स्थान है, जहां क्वरेंटाइन सेंटर अभी से बना दिया गया है.

जशपुर के तुमला गांव में गड्ढे का पानी पीने को ग्रामीण मजबूर , प्रशासन ने नहीं ली सुध

जशपुर जिला आजादी के 74 साल बाद भी बेहद पिछड़ा हुआ है. जशपुर जिले के कई गांव के लोग मुलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. एक तरफ नेता और अफसर वातानुकूलित कमरों में बैठकर मिनरल वॉटर पीकर विकास के दावे करते हैं. हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं जशपुर जिले के तुमला गांव की, जो ओडिशा की सीमा पर स्थित है.

Murder in Mahasamund: शादी समारोह में नाचने को लेकर हुए विवाद में हत्या

महासमुंद के सरायपाली थाना के छिबर्रा गांव में विवाह समारोह के दौरान नाचने गाने को लेकर हुए विवाद (Controversy over dance in Mahasamund) में एक युवक की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि नाच पर हुए विवाद के दौरान तीन लोगों ने मिलकर लाठी-डंडे से पीटकर युवक को मौत के घाट उतार दिया.

दंतेवाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा ने रेडी टू ईट मामले में किया विरोध प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने रेडी टू ईट स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. बीजेपी महिला मोर्चा रेडी टू ईट के निर्माण कार्य को स्व सहायता समूह से छीने जाने का विरोध रही हैं.

बस्तर में तैनात जवानों को हवाई सुविधा, 7 मई से इंडिगो शुरु करेगा सीधी फ्लाइट

बस्तर के जंगलों में नक्सलियों से लोहा ले रहे जवानों को अब बड़ी सुविधा मिली है. जवान अब छुट्टियों में हवाई मार्ग से अपने घर जा (Air facility to the soldiers of Bastar) सकेंगे.

कवर्धा में एक बार फिर हाथियों की दहशत, पंडरिया में नौ हाथियों का दल लौटा

कवर्धा के पंडरिया में हाथियों का दल लौट आया है. ग्रामीणों की माने तो इन हाथियों ने दो महीने पहले क्षेत्र में उत्पात मचाया (Panic of elephants once again in Kawardha) था. एक बार फिर अब ग्रामीण दहशत में हैं.

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चली हीटवेव , मुंगेली का पारा 45 के पार

छत्तीसगढ़ में मार्च महीने की शुरुआत से ही गर्मी शुरू हो गई थी. अब धीरे-धीरे गर्मी की तपिश और भी बढ़ने लगी है. प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है.

छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के दिन होगा माटी पूजन दिवस, CM भूपेश की घोषणा के बाद तैयारियां शुरू

छत्तीसगढ़ में अब अक्षय तृतीया 'माटी पूजन दिवस' (Mati Pujan Day in Chhattisgarh)के तौर पर मनाई जाएगी. सीएम भूपेश की घोषणा के बाद अब प्रदेश भर में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं.