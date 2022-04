धमतरी के निजी कॉलेज में रैगिंग का मामला, पीड़ित छात्रों ने पुलिस से की शिकायत

धमतरी में एक निजी कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया(Ragging case in Dhamtari private college) है.पीड़ित छात्रों ने प्रबंधन से रैगिंग की शिकायत की थी. लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मामला पुलिस तक पहुंच गया है.

बिलासपुर हाईकोर्ट में लगी मानव तेंदुआ द्वंद याचिका, हाईकोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ में तेन्दुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका में बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में (Bilaspur highcourt news) सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस और जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने शासन को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है.

रायगढ़ में शातिर महिला ठग चढ़ी पुलिस के हत्थे, यू ट्यूब देखकर सीखा ठगी का तरीका

अब तक आपने ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी पुरुषों को ही बनते देखा होगा. लेकिन रायगढ़ पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसने यू-ट्यूब के माध्यम से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी (Vicious female thug arrested in Raigarh) की है.

IPS officers transferred in Chhattisgarh: बलरामपुर के नये पुलिस अधीक्षक होंगे मोहित गर्ग

छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इस तबादले के तहत बलरामपुर के एसपी भी बदले गए हैं. वर्तमान में यहां कार्यरत पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (Balrampur SP Ramkrishna Sahu) का बलरामपुर से ट्रांसफर कर दिया गया है. उनकी जगह अब बलरामपुर जिले की कमान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (Mohit Garg appointed new superintendent of police of Balrampur) को दी गई है.

EtvBharat News Impact : रायपुर में सिटी बसों का टेंडर रद्द, 2 साल से खड़ी थीं बसें, अब होगा नया टेंडर

शहर में कोरोना संक्रमण काल से अब तक पिछले 2 साल से बंद 67 सिटी बसों का टेंडर निरस्त कर दिया गया (City buses tender canceled in Raipur) है. अब अगले सप्ताह इसे चलाने फिर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी. लंबे समय से बंद ये सभी बसें आमानाका बस डिपो में कंडम स्थिति में खड़ी हैं.

नवा रायपुर किसान आंदोलन: राकेश टिकैत की बघेल सरकार से मांग,किसानों को मिले उचित मुआवजा

नवा रायपुर किसान आंदोलन तीन जनवरी 2022 से नया रायपुर में जारी है. यहां 27 गांव के किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. किसानों के आंदोलन को समर्थन देने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे. उन्होंने बघेल सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

बिलासपुर सांसद अरुण साव का गौरेला दौरा, बंद ट्रेन और हड़ताल पर रखी अपनी राय

लोकसभा से सांसद अरुण साव ने गौरेला में ट्रेनों के बंद होने और मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में बयान (Gourela visit of Bilaspur MP Arun Sao )दिया है. अरुण साव ने कहा कि बिना किसी कारण के इतनी सारी ट्रेनों को बंद नहीं किया जा सकता. इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरुर होगा.

बीजापुर पहुंचे कवासी लखमा का भाजपा पर तंज, 'भाजपा ने 15 साल सिर्फ राज किया'

जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा दो दिवसीय दौरे पर (Excise Minister Kawasi Lakhma visit to Bijapur ) हैं. लखमा ने तोयनार में डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया. बीजापुर में कृषि केंद्र में उत्कृष्ट किसानों को पुरस्कृत किया. कवासी लखमा सबसे पहले भैरमगढ़ पहुंचे और भैरव बाबा का दर्शन कर दौरे की शुरुआत की.

भीषण गर्मी में पहुंच विहीन गांव में विधायक का दौरा, ग्रामीणों से सड़क बिजली का किया वादा

जैसे-जैसे अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है,वैसे-वैसे गर्मी का पारा चढ़ते जा रहा है. बात यदि कोरिया जिले की करे तो यहां पर भी गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरु कर दिया है. लेकिन इस गर्मी के बाद भी जनप्रतिनिधि गांवों का दौरा कर रहे हैं. भरतपुर विधायक गुलाब कमरो सोनहत के कचोहर गांव बाइक से (Bharatpur MLA Gulab Kamro visit ) पहुंचे.