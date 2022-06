राहुल साहू आज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर जांजगीर चापा के पिहरीद गांव वापस लौट आए हैं. इस बीच राहुल के घर वाले और ग्रामीणों ने राहुल साहू का भव्य स्वागत (rahul sahu was rescued from borewell) किया. शहर में लोगों की भीड़ राहुल को देखने के लिए उमड़ पड़ी. राहुल के स्वागत में लोग खड़े थे.

बिलासपुर से जांजगीर चांपा पहुंचा ब्रेव बॉय राहुल साहू, लोगों ने ऐसे किया स्वागत

महाराष्ट्र में चल रहे में चल रहे सियासी उठापटक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा (Bhupesh Baghel made serious allegations against the central government in Raipur) कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वे असहमति का सम्मान कभी करते नहीं हैं. वे रोड़ा डालते हैं कुचल डालते हैं और समाप्त कर देना चाहते हैं.

विपक्षी दलों को कुचलना चाहती है केंद्र : भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दो दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे. इस दौरान यहां उन्होंने भूपेश सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया. पत्रकारों से चर्चा के दौरान रमन सिंह ने कहा कि "छत्तीसगढ़ सरकार स्टेडियम तक की पुताई नहीं करवा पा रही है. सभी विकासकार्य रुके हुए हैं. भूपेश सरकार बिना बजट वाली सरकार है. इसी वजह से प्रदेश में कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है.

"भूपेश सरकार के पास रंगाई पोताई के भी पैसे नहीं"

जगदलपुर के महारानी अस्पताल (Jagdalpur Maharani Hospital) में ऑपरेशन चर्चा का विषय बना हुआ है. महारानी अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना चीरा लगाएं पिग टेल पाइप कैथेटराइजेशन ऑपरेशन (Pig Tail Pipe Catheterization Operation) को अंजाम दिया. डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर, AIIMS रायपुर और CIMS बिलासपुर जैसी बड़ी बड़ी अस्पतालों के बाद महारानी अस्पताल का नाम भी शामिल हो गया है.

जगदलपुर महारानी अस्पताल में बिना चीरा के सफल हो रहे ऑपरेशन

कोरिया में जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में बनाई गई सब्जी मंडी आज तक व्यवस्थित नही हो सकी (plight of the vegetable market in Baikunthpur) है.जोड़ा तालाब के पास दस साल पहले बनाई गई सब्जी मंडी का उपयोग नही होने से सड़क किनारे सब्जी दुकानें लग रही हैं. जिसके कारण बैकुंठपुर के घड़ी चौक से खड़गवां को जाने वाले मुख्य मार्ग में काफी परेशानी होती (Roadside vegetable market in Baikunthpur) है.

करोड़ों की लागत से बना सब्जी मार्केट, लेकिन किस काम का ?

जांजगीर के बिर्रा गांव में युवती का तालाब से सड़ी गली अवस्था में शव बरामद हुआ (Missing girl dead body recovered from pond in Birra) है. युवती की लाश पत्थरों से बंधा हुआ था और पॉलिथीन में लाश रखा गया था. पत्थर में बांधे जाने के बावजूद लाश पानी में ऊपर तैर रही थी. सुबह जब लोग तालाब में नहाने पहुंचे तो युवती की सड़ी गली लाश देखी जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

जांजगीर चांपा में लापता लड़की की तालाब से लाश बरामद

अचानकमार टाइगर रिजर्व से लगे खोंगसरा सर्कल बेलगहना रेंज के जंगल मे रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कटकर एक मादा तेंदुए की मौत हो (Leopard dies in Achanakmar Tiger Reserve) गई. यह इलाका अचानकमार टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है. बताया जा रहा कि दुर्घटना का शिकार हुई मादा तेंदुआ इलाके में शिकार के लिए आती थी. इससे पहले भी ग्रामीणों ने उसे इलाके में देखा था.

ट्रेन की चपेट में आ रहे बेजुबान जानवर ,लेकिन रेलवे ने कान में डाली रुई

बस्तर के सुकमा में जवानों के स्वागत में महिलाओं ने आदिवासी नृत्य के साथ गाना भी गाया. महिलाएं जवानों का स्वागत अलग अंदाज में कर (Villagers welcome security forces personnel in Sukma) रही है. जिसका वीडियो सामने आया (Jawans welcomed dancing songs in Naxal affected area of Bastar) है.

नक्सलगढ़ की बदलती तस्वीर: सुकमा में जवानों का ग्रामीण ऐसे कर रहे स्वागत !

भारतीय सेना में की जा रही ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नक्सलियों ने भी इस भर्ती का विरोध किया (Naxalites opposed Agneepath plan in bastar) है. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दक्षिण सब जोनल ब्यूरो (Opposition to Communist Party of India Maoist South Sub Zonal Bureau) समता ने प्रेसनोट जारी कर अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध किया है

क्यों अग्निपथ योजना के विरोध में हैं नक्सली ?

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र के थाना पसान के अंतर्गत एक पति ने अपनी पत्नी को हथौड़े और सिल लोढ़ा से मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. मामला विवाह के बाद अनैतिक संबंध का है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पति रोजी मजदूरी करने सुबह काम पर गया था. बच्चे भी स्कूल में थे. दोपहर करीब 2 बजे जब वह घर लौटा तो पत्नी को गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया.

पत्नी पर पहले से ही शक था, जब दूसरे मर्द के साथ इस हालत में देखा तो....