Chances of uproar in Chhattisgarh Congress छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय हाईकमान पर छोड़ दिया गया है. कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची में कई नेताओं का नाम शामिल नहीं हुआ है. छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोग में नियुक्ति रूकी है. कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रमुख पदों पर जगह नहीं मिली है. ये सभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं.assembly elections in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के पहले घमासान के आसार !. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Politics on Chhattisgarh High Court decision on reservation छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरा है. वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है Chhattisgarh High Court decision on reservation.

शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

paddy procurement in chhattisgarh भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है Arun Sao writes letter to CM Bhupesh start paddy procurement. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि " भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के हित में आपसे आग्रहपूर्वक मांग करती है कि 1 नवंबर से धान खरीदी आरंभ करने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करें. paddy procurement on November 1"

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का सीएम भूपेश को पत्र,'1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करें'. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dharamjit Singh statement on expulsion from JCCJ जोगी कांग्रेस से निष्कासन की कार्रवाई पर धरमजीत सिंह ने बयान दिया है. धरमजीत सिंह ने पूरे मामले में अमित जोगी पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जितनी अमित जोगी की उम्र नहीं है. उतना मेरा राजनीतिक अनुभव है. धरमजीत सिंह ने और क्या कहा है. पढ़िए इस रिपोर्ट में. Dharamjit Singh targets Amit Jogi

JCCJ की कार्रवाई पर धरमजीत सिंह का पलटवार, अमित जोगी पर लगाए गंभीर आरोप. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dharamjit Singh लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने पद से निष्कासित कर दिया है. निष्कासन की ये कार्रवाई 18 सितम्बर की रात को हुई है Lormi Nagar Panchayat President Ankita Ravi Shukla. वहीं उनसे जुड़ी जो दूसरी बड़ी ख़बर आ रही है कि उनके समर्थक और लोरमी नगर पंचायत की अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला,उनके पति समेत दो अन्य लोगों को भी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया Ankita Ravi Shukla expelles from JCCJ.

धर्मजीत सिंह के बाद लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला पर कार्रवाई. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

CM Bhupesh Baghel Balod tour छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बालोद जिले के दौरे पर हैं. अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम ने डौंडीलोहारा विधानसभा के ग्राम माली धोरी में जन चौपाल लगाया. उन्होंने लोगों से योजनाओं का फीडबैक लिया CM Baghel Janchoupal in Dundilohara.

CM Bhupesh Baghel Balod tour : बालोद दुर्ग जिले का रहा हिस्सा, मिल रहे पुराने लोग: भूपेश बघेल. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

unique protest against bad road in Kanker कांकेर में सड़क की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया. कांकेर के पास एनएच 30 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कपड़े धोए हैं और सड़क पर स्नान भी किया है Protest for road in Kanker. पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया. कांकेर के लोग खराब सड़क की वजह से काफी परेशान हैं.Kanker latest news

कांकेर में अनोखा प्रदर्शन: बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर धोए कपड़े, एनएच पर किया स्नान. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shock to BJP in Kawardha कवर्धा में भाजपा को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है Kawardha Bjp workers joins Congress. भाजपा के पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष, भाजपा पार्षद प्रत्याशी समेत सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है.Kawardha Political News

कवर्धा में भाजपा को झटका: पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष समेत सैकड़ों लोग कांग्रेस में शामिल. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Uncle nephew sentenced to death in Janjgir Champa जांजगीर चांपा जिला के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है. जांजगीर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पहली बार हत्या के मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है Janjgir Champa news.

janjgir champa murder case: जांजगीर चांपा में चाचा भतीजा को फांसी की सजा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Road accident in Munund road of Janjgir Champa जांजगीर चांपा जिला के मुनुंद रोड में NH 49 पर सड़क हादसा हुआ है. यहां अपनी भतीजी को केंद्रीय विद्यालय छोड़ने जा रही महिला और छात्रा को ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया Janjgir Champa latest news . इस हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई है. वहीं छात्रा गंभीर रूप से घायल है. कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को पोस्ट मार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. घायल छात्रा का उपचार जिला अस्पताल में जारी है.Road accidents increase in Janjgir Champa

जांजगीर चांपा में सड़क हादसा: ट्रेलर ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौत. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें