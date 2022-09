रायगढ़ में लव सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है womans dead body found in backyard of home in Raigarh. यहां एक शख्स ने लिव इन रिलेशनशिप में अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फरार हो गया. आरोपी ने लाश को 17 दिन तक दफनाए रखा. महिला के परिवारवालों की खोजबीन पर मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है Raigarh Kanti Yadav Murder Case.

Assistant Professor Murder in Dhamtari धमतरी में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. मगरलोड पुलिस ने धमतरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के मर्डर का खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक पैसे की वजह से यह हत्या हुई है. पुलिस ने इस केस में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है Dhamtari Crime News.

Bad condition of health services in Mungeli मुंगेली के लोरमी में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है. यहां के अचानकमार टाइगर रिजर्व के एक गांव में महिला को विषैले जंतु ने काट लिया. जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी. महिला को इलाज के लिए खाट पर लादकर नदी पार कराया गया sick Baiga woman brought to hospital on cot. क्योंकि इस गांव की मनियारी नदी पर पुल नहीं है. अभी महिला का गनियारी जनसहयोग अस्पताल में इलाज चल रहा है. महिला की स्थिति स्थिर बताई जा रही है

सीएम भूपेश बघेल ने बालोद का दौरा किया CM Bhupesh Baghel Balod tour. बालोद दौरे में गुंडरदेही पहुंचने पर सीएम बघेल का जबरदस्त स्वागत किया गया CM Baghel gifted development works to Balod. सीएम ने बालोद को विकास कार्यों की सौगात दी. उसके बाद सीएम बघेल का ग्रामीणों ने अईरसा पकवान से तौलकर स्वागत किया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के फायदे गिनाए

सीएम भूपेश बघेल बालोद के दौरे पर हैं CM Bhupesh Baghel Balod tour. गुंडरदेही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल ने आम जनता से बात की. इस दौरान ग्राम जेवर में सीएम को स्कूली छात्र छात्राओं ने सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल की शिकायत की. सीएम ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई का आदेश दे दिया. प्राचार्या संगीता खोबरागड़े को निलंबित किया गया है.

congress president election रायपुर में कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक हुई. इस मीटिंग में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. इसके अलावा पीसीसी में सभी तरह के परिवर्तन और नियुक्ति का अधिकार भावी कांग्रेस अध्यक्ष को दिया गया है. इस मीटिंग में और क्या फैसले लिए गए Chhattisgarh pcc representatives Meeting in raipur. पढ़िए इस रिपोर्ट में PL Punia statement on Chhattisgarh Congress.

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में पीसीसी चीफ और डेलीगेट्स की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने का प्रस्ताव पारित किया गया है.

बिलासपुर में रेलवे विभाग और एनटीपीसी पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा (Negligence of NTPC in Bilaspur) है. विश्वकर्मा जयंती के दिन यहां एटीपीसी कारखाने में कोरबा और बिलासपुर से कर्मचारियों को बुलाया गया था (Labour travel on railway engine in Bilaspur). कर्मचारियों को इंजन और खुले मालगाड़ी पर लाया गया. करीब 300 कर्मचारियों ने यह जानलेवा सफर किया

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर वीके भतपहरी पर कार्रवाई हुई है. सीएम बघेल के निर्देश पर वीके भतपहरी को लोक निर्माण विभाग से हटाकर मंत्रालय से अटैच किया गया है. इस कार्रवाई के बाद अब प्रशासनिक हलकों में हड़कंप है.

सूरजपुर जिले के प्रेम नगर इलाके में हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है. हाथियों के दल ने प्रेम नगर इलाके में महिला सहित दो लोगों को कुचल दिया

