ED action in chhattisgarh छत्तीसगढ़ में ED की कार्रवाई जारी है. समीर विश्नोई को गिरफ्तार करने के बाद अब ED ने CHIPS के दफ्तर में डेरा डाला है. हीं कोरबा में भी आदिवासी विभाग की सहायक आयुक्त माया वारियर के निवास में भी ED ने दबिश दी है.

ED raid in Chhattisgarh रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के गरियाबंद पांडुका स्थित घर में ईडी ने दबिश दी है. आपको बता दें कि पांडुका में रानू साहू का मायका है. जहां पर ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है

Villagers protest against police camp Narayanpur अबूझमाड़ में आदिवासी एक बार फिर सड़क पर उतर गए हैं. आदिवासी प्रस्तावित नए पुलिस कैंप और वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. आदिवासी महिलाओं का कहना है कि पुलिस कैंप खुलने से हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे. बिना ग्राम सभा की अनुमति के कैंप खुलने नहीं दिया जाएगा. protest of tribals in Abujhmad

relief before diwali दिवाली से पहले लोगों को राहत मिली है. ट्रेनों के वापस पटरी पर लौटने से बसों का किराया कम हुआ है. हालांकि ट्रेनों के लेट चलने से यात्रियों को लंबा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है.

Bilaspur latest news बिलासपुर में प्रदेश सरकार और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर प्रदेश महिला बीजेपी आमसभा आयोजित कर रही है. यह आम सभा बिलासपुर में प्रस्तावित है. 11 नवंबर को आयोजित आमसभा के लिए पार्टी ने एक लाख महिलाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. आम सभा स्थल चयन के लिए प्रदेश बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अजय जामवाल ने शहर का सर्वे किया.

रायपुर में क्राइम की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है Crime increased in Raipur. सबसे ज्यादा रायपुर मर्डर की वजह से सुर्खियों में है. यहां बीते 9 महीने में 59 मर्डर हुए हैं Murder incident increased in Raipur. आइए जानते हैं इन घटनाओं पर पुलिस का क्या मत है. आखिर रायपुर में अपराध पर कब लगाम लगेगा.Raipur crime news

CM Bhupesh Baghel reached village Mukta मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया. सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने चंद्रपुर के ग्राम मुक्ता पहंचे. उन्होंने किसानों, छात्रों और आम लोगों से शासन की योजनाओं के बारे में चर्चा की.

munga Tea in Chhattisgarh सहजन यानी मुनगा की पत्तियों में कई बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है. मुनगा के इसी गुण को ध्यान में रखकर छुईखदान कृषि महाविद्यालय ने मुनगा चाय बनाया है. यह चाय पत्ती मुनगा की पत्तियों से बनी हुई है. चायपत्ती को स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखकर बनाया गया है. मुनगा चाय में ग्रीन टी और स्टीविया मिक्स किया गया है. यह स्वास्थ्य और पोषण के साथ ही बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक है. साल भर पहले छुईखदान कृषि महाविद्यालय ने मुनगा चाय बनाई है.

jacket saris from linseed banana fiber वैसे तो देश में कई तरह के रेशमी धागे, जूट और कोसा से वस्त्र बनाया जाता है, लेकिन पहली बार जांजगीर चांपा के बुनकर ने अलसी और केले के रेशे से जैकेट, गमछा और साड़ियां तैयार की है. कोरोना काल के दौरान बुनकरों को अलसी और केले के रेशे से जैकेट और साड़ियां बनाने का आइडिया आया.

सरगुजा के अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला ने की युवक की चप्पल से पिटाई कर दी है. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी के हॉल का है. युवक का कूलर बंद करने पर महिला से विवाद हुआ था. विवाद के बाद अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची थी. लेकिन पुलिस वालों के सामने ही महिला ने युवक की पिटाई कर दी. Woman beat up young man in Ambikapur

