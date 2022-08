छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 की जंग में जुट चुकी है. उसी के तहत प्रदेश में पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला गया. फिर अब नेता प्रतिपक्ष के रुप में नारायण चंदेल की ताजपोशी की गई है.

कांकेर जिले के दुधावा वन परिक्षेत्र में दुनिया का सबसे निर्भीक जानवर दिखाई (Honey Badger in Kanker) दिया. इस दुर्लभ जानवर का नाम हनी बेजर (rare species Honey badger found in Kanker) है. जिसे कोटलभट्ठी में ग्रामीणों ने सड़क किनारे देखा. इसकी सूचना वन विभाग को दी गई.

छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. राज्य के कई जिलों में आफत वाली बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. शिवनाथ नदी में तीन बैराज से लगातार 70 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया ( Flood situation due to heavy rains in many districts of Chhattisgarh) है.

बालोद जिले में बम्हनी गांव है. यहां के स्टूडेंट्स गांव सहित स्कूल की समस्या को लेकर बालोद कलेक्ट्रेट पहुंचे. उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और समस्याओं के निराकरण की मांग की है. स्कूली छात्रों ने बताया कि उनके स्कूल की छत जर्जर है. कक्षाओं में बैठने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाराष्ट्र के नागपुर रेल मंडल में मंगलवार की देर रात 1 के आसपास (maharastra train accident ) यात्री ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से जा (Bilaspur Bhagat Ki Kothi Express) टकराई. इस हादसे में जहा कुछ यात्रियों को मामूली चोटें लगी, वहीं 2 यात्रियों को ज्यादा चोट लगने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लेकिन उनकी स्थिति बेहतर होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया (bhagat ki kothi train accident news) गया.

बिलासपुर में देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन महिला और तीन पुरुष शामिल हैं. बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रह कर देह व्यापार करने वाली तीन महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है. महिलाओं के साथ तीन ग्राहक युवक भी पकड़े गए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है

भारतीय सेना छत्तीसगढ़ से बहुत ही जल्दी बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती (Agniveer scheme ) करेगी. सेना में करीब 2000 पदों पर महिला अग्निवीरों (Agniveer female candidate vacancy ) की भर्ती की (Application started for Agniveer Yojana) जायेगी. इसके लिए सेना की ओर से विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं.

बालोद जिले के गन्ना उत्पादक किसानों ने आज अनोखे रूप से पूरे शहर में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन (Unique protest of sugarcane farmers in Balod) किया. किसान ट्रैक्टर के सामने गन्ना बांध रखा (balod sugarcane railly ) था . दरअसल गन्ना किसानों का कहना है कि '' पिछले 2 वर्षों में प्रति क्विंटल के पीछे जो अंतर की राशि है उसका भुगतान नहीं किया गया है.

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल (Government School of Shankargarh) में स्कूल छत की प्लास्टर गिरने से 12 वीं कक्षा का एक छात्र घायल होकर बेहोश हो (student injured after falling from roof of government school in Balrampur) गया. जिसके बाद स्कूल स्टाफ के द्वारा आनन-फानन में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया (Student injured in balrampur school) गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद छात्र को घर भेज दिया गया है. स्कूल भवन काफी जर्जर हो चुका है.

रायगढ़ में लगातार चोरी हो रही है. रायगढ़ में चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. बीते रात रायगढ़ के कई दुकानों के शटर तोड़कर चोरों ने दुकानों से माल साफ किया है. चोरी की घटना से व्यापारियों में खौफ का माहौल है. बताया जा रहा है कि लगभग पांच से सात लाख की चोरी बीते रात हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और साइबर की टीम जांच में जुट गई.

