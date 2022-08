बलरामपुर : जिले के शंकरगढ़ में शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल (Government School of Shankargarh) में स्कूल छत की प्लास्टर गिरने से 12 वीं कक्षा का एक छात्र घायल होकर बेहोश हो (student injured after falling from roof of government school in Balrampur) गया. जिसके बाद स्कूल स्टाफ के द्वारा आनन-फानन में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया (Student injured in balrampur school) गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद छात्र को घर भेज दिया गया है. स्कूल भवन काफी जर्जर हो चुका है. लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों की लापरवाही बरतने के कारण जर्जर कक्षा में पढ़ाई होती है. छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है. घायल छात्र कृषि संकाय में पढ़ता हैं.

बलरामपुर के शंकरगढ़ में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा

इस मामले में बलरामपुर के जिला शिक्षा अधिकारी केएल महिलांगे ने बताया कि ''उन्होंने स्कूल के प्राचार्य को जर्जर रूम में कक्षा संचालित नहीं करने के लिए निर्देश दिया है साथ ही जल्द ही स्कूल भवन कि मरम्मत कराई जाएगी.''