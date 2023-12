क्या है नोट: ईवीएम में नोटा यानी None of The Above का विकल्प मतदाताओं के लिए रखा गया है. 2014 में राज्यसभा चुनावों में नोटा का पहली बार प्रयोग किया गया. नोटा बटन दबाकर वोटर ईवीएम में दिए गए किसी भी प्रत्याशी को वोट ना देने का अधिकार देता है.