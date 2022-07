रायपुर: बाघ एक बेमिसाल जानवर (world tiger day) है. इसका हर एक भाव अपने आप में अनोखा है. चाहे वो शिकार पर निकला हो या फिर जंगल में आराम फरमा रहा हो. बाघ को देखते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है.इसलिए इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है. बाघ अक्सर शिकार से अपना पेट भरते हैं. अपने शिकार को बाघ गर्दन से दबाकर मारता है.ताकि दम घुटने से उसकी मौत हो.वहीं कई बार शिकार के लिए गर्दन की नसों को नुकसान पहुंचाता है.ताकि शिकार ज्यादा तड़पे नहीं और आराम से मौत (interesting things of tiger) हो.

हर बाघ होता है अलग : बाघ एक प्रकार का वन्य जानवर है जिसके शरीर का रंग पीला या नारंगी होता (Tiger facts) है और उसपर काले रंग की धारियां बनी होती हैं. हर बाघ के शरीर की धारिया हम इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अलग-अलग होती है. बाघ मांसाहारी जानवर है जो की अन्य पशु-पक्षियों का शिकार कर अपना पेट भरता है. बाघ बहुत ही फुर्तीले होते हैं और ये बहुत तेज गति से दौड़ सकते हैं. बाघ बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर (tiger on hunt) है. एक वयस्क बाघ का वजन 300 से 400 किलो होता है.

टाइगर के बारे में रोचक तथ्य : 1. पूरी दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। सन 2006 में सिर्फ 1,411 टाइगर ही बचे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है.प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (The International Union for Conservation of Nature या IUCN) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में बाघों की संख्या 3200 हो गई थी और 2022 में इनकी संख्या 4500 है.

2. बाघ (Tiger) पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है.

3. धरती के सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों की लिस्ट में बाघ तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर ध्रुवीय भालू और दूसरे पर भूरे भालू हैं.

4. बाघ अपने जन्म से एक सप्ताह तक पूरी तरह से अंधे होते हैं. जिनमें से लगभग आधे शावक वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं.

5. जन्म के बाद 2 सालों तक बच्चों की देखभाल केवल मादा ही करती है.

6. हम इंसानों की उंगलियों के निशान की तरह प्रत्येक बाघ के शरीर की धारियां अपने आप में अलग होती हैं.

7. बाघों की रात में देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में लगभग छह गुना बेहतर है.

8. इनके दहाड़ने की आवाज़ बहुत तेज़ होती है इसे आप 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं.

9. टाइगर की दौड़ने की रफ़्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है.

10. टाइगर लगभग 8 मीटर की दूर और 5 मीटर ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं.

11.बाघ की औसत उम्र 10-15 साल होती है लेकिन विशेष परिस्थिति में ये 25 साल तक भी जीवित रह सकते है.

12.टाइगर को भूख बहुत जल्दी लगती है और ये 2-3 हफ्ते भूखा रहें तो इनकी मौत हो सकती है जबकि एक सामान्य व्यक्ति 30-40 दिनों तक बिना खाए जिन्दा रह सकता है.

13. मादा की तुलना में नर बाघों का क्षेत्र बड़ा होता है. नर और मादा बाघ के क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए हो सकते हैं. लेकिन कभी भी दो नर या दो मादा का क्षेत्र आपस में मिला हुआ नही हो सकता.