रायपुर : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाने जा रहा है. भारत में, आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता (national income tax day ) है, क्योंकि सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson)ने भारत में पहली बार 24 जुलाई 1860 को आयकर पेश किया गया था.इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था. 24 जुलाई को पहली बार 2010 में आयकर दिवस के रूप में मनाया गया था.

कब हुई थी इनकम टैक्स की शुरुआत : वर्ष 1860 से अब तक विभाग हमेशा ही सबसे खास रहा. आजादी के बाद तो आयकर ही देश में राजस्व और सरकारी खजाना जुटाने का प्रमुख माध्यम रहा. आजादी से अब तक बीते सात दशक में आयकर प्राप्ति में चार हजार गुना तक की वृद्धि करते हुए विभाग ने हजारों करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त किया है.

कैसे होती हैं तैयारियां : आयकर दिवस से पहले का सप्ताह देश भर में IT विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय अपने अपने टारगेट का लेखा जोखा तैयार करते हैं. करों के भुगतान को मूल्य मानदंड के रूप में बढ़ावा देने के लिए और संभावित करदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते (Importance of Income Tax Day in India) हैं. करों का भुगतान सभी नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य है. ये समझाने के लिए कई बार विभाग आकर्षक ऑफर लाकर टैक्स चोरी करने वालों को कर अदा करने का मौका भी देते हैं.