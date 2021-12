आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - Omicron Variant: लोक सभा में कोरोना के नए स्वरूप पर बुधवार को हो सकती है चर्चा

कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन पर बुधवार को लोक सभा में चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक अगर बुधवार को लोक सभा का कामकाज सुचारू ढंग से चला तो सदन में नियम 193 के तहत कोरोना और उसके नए वेरिएंट पर चर्चा होगी. पढ़ें पूरी खबर.

2 - किसान आंदोलन: किसानों की आज महत्वपूर्ण बैठक, आंदोलन जारी रखने पर हो सकता है महत्वपूर्ण फैसला

किसानों की आज महत्वपूर्ण बैठक है. इस बैठक में किसान आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया जा सकता है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

Chhattisgarh Paddy Procurement 2021 : छत्तीसगढ़ में बारदाना संकट के बीच धान खरीदी, जानिये क्या हैं गाइडलाइन

इस खरीफ वर्ष में करीब 22.66 लाख पंजीकृत किसानों से 2399 सहकारी समितियों (2399 Cooperative Societies Will Buy Paddy in Chhattisgarh) के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से करीब 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है. Click Here

Chhattisgarh municipal elections 2021: नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी

नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है. नगर पालिका परिषद खैरागढ़, नगर पालिका परिषद जामुल, नगर पंचायत भैरमगढ़, नगर पंचायत नरहरपुर, नगर पंचायत कोन्टा, नगर पंचायत भोपालपटनम, नगर पंचायत मारो के लिये कांग्रेस के वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है.

कल की खबरों जो आपको जाननी चाहिए

1 - Farmers Protest: किसान नेता का दावा, '4 दिसंबर को खत्म हो सकता है आंदोलन'

Farmers Protest : किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है. किसान नेता सतनाम सिंह ने दावा किया है कि उनका आंदोलन खत्म हो सकता है. ईटीवी भारत से उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार ने हमारी मांगें मान ली है, लिहाजा चार दिसंबर तक आंदोलन खत्म हो सकता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2 - MSP Discussion: सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से नाम मांगे

केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा (MSP Discussion) करने के लिए तैयार हो गई है. मीडिया रिपोर्ट में इसके संकेत मिले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से पांच नाम देने को कहा (MSP discussion skm to provide names) है. इन्हें एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में शामिल किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - चीन की हर चाल पर पैनी नजर, भारतीय सेना को मिला 'इजरायली Heron ड्रोन'

COVID-19 के कारण कुछ महीनों की देरी के बाद भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा (Indian Army's surveillance capabilities boost) मिला है. क्योंकि इजराइल ने आपातकालीन खरीद के तहत उन्नत हेरोन ड्रोन (Advanced Heron Drone) भारत को सौंपे हैं. यह ड्रोन लद्दाख सेक्टर में चीनी गतिविधियों पर नजर (Watching Chinese activities in Ladakh sector) रखेगा. पढ़ें पूरी खबर.

4 - जानिए, Twitter के नए CEO पराग अग्रवाल का अजमेर से क्या है नाता ?

ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल (Twitter new CEO Parag Agarwal) का अजमेर से गहरा नाता है. उनका जन्म अजमेर (Ajmer birthplace of Parag Agarwal) के जेएलएन अस्पताल में हुआ था. पराग का परिवार अजमेर में किराए के मकान में रहता था. पराग के ट्विटर का सीईओ बनने से अजमेर का मान बढ़ा है. सीईओ बनने के बाद उनके माता-पिता अजमेर आ रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

5 - रेल तत्काल टिकट शुल्क तथा फ्लेक्सी/डायनेमिक किराये पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय हो: संसदीय समिति

संसदीय समिति (Parliamentary Committee) भारतीय रेल यात्री आरक्षण प्रणाली के संबंध में कई सुझाव दिए हैं. समिति का कहना है कि रेल तत्काल टिकट शुल्क तथा फ्लेक्सी/डायनेमिक किराये पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय होना चाहिए. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

6 - मोतियाबिंद के ऑपरेशन से जिंदगी में छाया अंधेरा, जानें कहां और कैसे

बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन असफल (Unsuccessful Cataract Surgery in Muzaffarpur) होने के कारण करीब 25 लोगों की आंखें खराब हो गई हैं. चार लोगों की आंखें तो निकालनी भी पड़ी है. जानें पूरा मामला...

7 - सांसदों का अशोभनीय आचरण संसद की बेअदबी : सभापति नायडू

राज्य सभा सांसदों का निलंबन रद्द (Revocation of Rajya Sabha MPs Suspension) करने की मांग खारिज करते हुए सभापति नायडू ने अपने विस्तृत संबोधन में कहा कि सांसदों का अशोभनीय आचरण, संसद की बेअदबी (sacrilege in Parliament) है. उन्होंने सांसदों के व्यवहार पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार से तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन संसदीय मर्यादा और नियमों के दायरे का ध्यान भी रखा जाना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

8 - Saurabh Netravalkar : India का जलवा, अमेरिकी क्रिकेट टीम का कप्तान भी है भारतीय

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का सीईओ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को बनाया गया है. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब किसी टेक कंपनी ने अपने प्रमुख के तौर पर किसी भारतीय को चुना है. अमेरिका की कई ग्लोबल कंपनियां ऐसी हैं, जिनके प्रमुख भारतीय हैं. हालांकि, यह सिर्फ टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका की क्रिकेट टीम का कप्तान भी एक भारतीय ही है. अमेरिका को भारत के टैलेंट का काफी फायदा मिला है. पढ़ें पूरी खबर.

9- उत्तराखंडः सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को किया भंग

उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बिल को वापस ले लिया है. . विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

10 - NSO survey: जनवरी-मार्च 2021 में बढ़ी देश में बेरोजगारी दर

शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर में पिछले साल की तुलना में इस साल इजाफा देखने काे मिला है. यह जनवरी-मार्च 2021 में बढ़कर 9.3 प्रतिशत पहुंच गई है. पढ़ें पूरी खबर.