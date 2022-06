हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2022 (Rajya Sabha elections in Haryana) में रायपुर से चंडीगढ़ तक सियासी पारा हाई है. 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग है. कांग्रेस ने हरियाणा में जीत का दावा किया है. सीएम भूपेश बघेल को हरियाणा कांग्रेस का पर्यवेक्षक बनाया गया है. गुरुवार को कांग्रेस के विधायकों को लेकर सीएम बघेल चंडीगढ़ के लिए रवाना ( Haryana Congress MLA leaves for Chandigarh from Raipur) हुए.

हरियाणा के कांग्रेसी विधायक 2 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचे (Haryana Rajya Sabha Elections 2022) थे. उसके बाद से ही वे रायपुर के एक रिसॉर्ट में रुके हुए थे. आलम यह था कि इस रिसॉर्ट में बिना अनुमति परिंदा भी (How Haryana Congress MLA spent time in Raipur) पर नहीं मार सकता था. हरियाणा के विधायकों ने इस दौरान रिसॉर्ट में कैसे समय गुजारा. वो सात दिन उनके (Haryana Congress MLA in resort of Raipur) कैसे गुजरे जानिए इस खास रिपोर्ट में.

बिलासपुर की बेटी की (Chattisgarh Girl Murdered In Kota) राजस्थान के कोटा में हत्या (Bilaspur Girl student murdered in Rajasthan Kota) हो गई. छात्रा नाबालिग थी और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी. सीएम बघेल ने इस घटना पर गहरा दुख जताया (CM Baghel expressed grief on kota murder ) है. उन्होंने बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी (CM Baghel given instructions to Ratanlal Dangi) को राजस्थान पुलिस से संपर्क स्थापित कर इस केस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

राज्यसभा चुनाव से पहले काफी कॉन्फिडेंट दिख (Ajay Maken seen in Raipur on Rajya Sabha elections) रहे हैं. रायपुर में गुरुवार को अजय माकन पहुंचे थे. हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की. लेकिन मीडिया को खुशमिजाजी में हाथ हिलाते नजर आए .

छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर (New capital Nava Raipur) के एक स्कूल में बड़ी घटना घटी है. स्कूल के हॉस्टल की छत से गिरकर छह वर्षीय बच्चे की मौत हुई है.

सक्ती में जेठा में जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर आज नगरवासियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध (protest against make sakti district headquarter in jetha ) जताया. विरोध के दौरान सभी ने काले झंडे दिखाया . इस दौरान व्यापारियों ने समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखी.

जांजगीर-चांपा जिला अस्पताल से एक विचाराधीन कैदी फरार हो गया (absconding prisoner is a resident of Bilaspur)है. आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल दाखिल कराया गया था.

बिलासपुर सिम्स कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ाई जाएगी. जिसके बाद यहां स्टाफ की भारी किल्लत होने वाली (Cims Management Staff Shortage) है.

रायपुर में नेकी की दीवार में महीनों पहले आग लग जाने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है. हालांकि प्रशासन दिलासा दे रही है कि जल्द ही इसका निर्माण करवा लिया जाएगा. मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने (Politics on Fire in Neki ki diwar in Raipur ) हैं.

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (Chhattisgarh Board of Secondary Education Raipur) की गलती से हजारों छात्रों का भविष्य चौपट हो सकता है. क्योंकि अंकसूची सुधार करवाने वाले छात्रों को ये नहीं पता उनकी टीआर शीट मंडल के काबिल कर्मचारियों ने गुमा दी है.

