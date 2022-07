आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम बंगाल के मौजूदा राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार होंगे. पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जगदीप धनखड़ को 'किसान पुत्र' और संविधान का जानकार बताया. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त, 2022 को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी घोषित होगा. वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है.

Cabinet minister ts singhdev resigns:छत्तीसगढ़ की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायपुर से आ रही है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे (TS Singhdeo resigns from post of Panchayat Minister) दिया है. सिंहदेव अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने ( ts singhdev resigns from panchayat minister) रहेंगे.

छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आई है. इस बार कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा (TS Singhdev resigns from Panchayat Department) देकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है.

आजकल हम अपने मोबाइल के माध्यम से चित्रों की सहायता से किसी को संदेश भेज सकते (Know how to celebrate World Emoji Day) हैं. इन चित्रों हंसते-रोते और गुस्से वाले चित्रों को इमोजी कहा जाता है.

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्री पद के इस्तीफे से छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मच (Raman Singh targets Bhupesh Baghel on TS Singhdev resignation) गया है. बीजेपी इस मुद्दे को लपक चुकी है और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर है. पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस पूरे मुद्दे के बहाने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है.

Read Singhdeo resignation letter: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इस इस्तीफे के उन्होंने कई कारण बताए हैं. सीएम को लिखे इस्तीफे वाले पत्र में टीएस सिंहदेव ने इसका जिक्र किया है.

बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश से बस्तर के कई जिले बाढ़ की चपेट में (Baghel government in action on flood in Bastar) है. बस्तर के बीजापुर और सुकमा जिले में बारिश ने जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर (flood in Bastar) दिए हैं. सुकमा के 7 से ज्यादा गांव बारिश में ( CM Baghel instructed Minister Kawasi Lakhma) डूब चुके हैं. सीएम भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को बीजापुर और सुकमा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं.

कोरिया में भालुओं का दल उत्पात मचा रहा (Movement of bears in residential areas of Korea) है. जिले के मनेंद्रगढ़ इलाके में वार्ड क्रमांक 16 के पास भालुओं का झुंड घूमते देखा गया. यहां रात में भालू रिहायशी इलाके में घुस (Bears seen roaming on streets in Manendragarh) आए. जिसके बाद सड़कों पर कुत्ते भौंकने लगे. इस दौरान एक शख्स ने चोरी छिपे मोबाइल से वीडियो बना लिया.

बस्तर के 105 ग्रामीणों के लिए आज बेहद खुशी का दिन (release of innocent villagers in Burkapal Naxalite attack) था. बुर्कापाल नक्सली हमले में इन सभी ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया (Burkapal Naxalite attack Innocent villagers released ) था. लेकिन शनिवार को दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट ने सभी ग्रामीणों की रिहाई के आदेश दिए. जिसके बाद सभी गांववाले (Dantewada NIA Court) खुश हैं.

जांजगीर चांपा में एक शख्स को बाइक के नदी के उपर बने (Accident in Lilagar river of Kosa Manpur) एनीकट पुल को पार करना महंगा पड़ा. यहां पानी के तेज बहाव में पूरा परिवार बह (Accident in Lilagar river of Kosa Manpur) गया. बाद में पति पत्नी की जान बच गई. लेकिन चार साल का बच्चा नदी में बह (Child shed while crossing Lilagar river on bike) गया. जिसका अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है. कोसा मानपुर गांव के लीलागर नदी में यह हादसा हुआ (Janjgir champa news) है.

