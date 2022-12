controversy on Anil Vij Statement मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए बिलाईगढ़ विधानसभा रवाना हुए. उसके पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने उनके कई सवालों का जवाब दिया. हरियाणा के गृह मंत्री द्वारा राक्षस प्रवृत्ति का महानुभाव कहने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और अनिज विज से तवांग मामले में केंद्र सरकार के मौन पर जवाब मांगा है. इस दौरान सीएम भूपेश ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है. CM Bhupesh Baghel counter attack on bjp

राक्षस विवाद पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, अनिल विज और बीजेपी पर बोला हमला

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को अब कुछ महीने ही बचे हैं .ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है . chhattisgarh assembly election 2023 कांग्रेस के द्वारा भी चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर दी गई है. इसके लिए बैठकों का दौर जारी है . Politics on incomplete construction work in Cg आखिर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है. किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी. विपक्ष के तौर पर बीजेपी लगातार बघेल सरकार पर हमलावर है. बीजेपी ने अधूरे निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट को लेकर हमला बोला. बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कई गंभीर आरोप लगाए. छत्तीसगढ़ के अधूरे प्रोजेक्ट और निर्माण कार्य के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राजेश मूणत को जिम्मेदार ठहराया है.

छत्तीसगढ़ में अधूरे निर्माण कार्य पर राजनीति, राजेश मूणत के आरोपों को मोहन मरकाम ने किया खारिज

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा का विधानसभा स्तर पर "कांग्रेस भगाओ छत्तीसगढ बचाओ कार्यक्रम" लगातार जारी है. इसी क्रम में सोमवार को सुपेला के गदा चौक पर आयोजित सभा में पथराव हुआ था. (Ajay Chandrakar wear helmet in program) जिसके बाद आज मंगलवार को फिर से दुर्ग में भाजपा ने आम सभा का आयोजन किया. (stone pelting in bjp program) जहां अजय चंद्राकर पथराव का विरोध करते हुए सिर पर हेलमेट पहनकर मंच पर पहुंचे. जहां उन्होंने क्रिकेट हेलमेट पहनकर सभा को संबोधित किया. (bhilai news update)

बीजेपी कार्यक्रम में पत्थरबाजी का विरोध, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने हेलमेट पहनकर की सभा

surguja chirga aluminum plant dispute सरगुजा के ग्राम चिरगा में एल्युमिनियम प्लांट स्थापित करने और रोजगार की मांग को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीण अम्बिकापुर पहुंचे. मांग कर रहे लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. इनमें से कुछ लोग बाहर से नौकरी छोड़कर अपने गांव में काम की उम्मीद में वापस आ चुके हैं. ऐसे लोगों को भी ग्राम चिरगा में एल्युमिनियम प्लांट लगने से रोजगार की उम्मीद जगी है. Villagers demand collector set up aluminum plant

सरगुजा चिरगा एल्युमिनियम प्लांट विवाद, ग्रामीणों ने कलेक्टर से संयत्र स्थापित कराने की मांग की

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मंगलवार को राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ. भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे अपने बयान के लिए माफी मांगें, वहीं खड़गे ने कहा कि हमने जो भी कुछ कहा है, वह सदन के बाहर कहा है, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा. दरअसल, खड़गे ने राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया था. इसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था. उन्होंने भाजपा पर भी बयान दिए थे.

पीएम पर दिए गए बयान से संसद में हंगामा, खड़गे बोले- नहीं मांगूंगा माफी

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूईया उईके Governor of Chhattisgarh Anusuiya Uikey ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू President Draupadi Murmu से सौजन्य भेंट की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ में होने वाले आयोजनों के लिए निमंत्रण भी दिया.वहीं सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण संशोधन विधेयक Reservation Amendment Bill को लेकर भी चर्चा की है. आपको बता दें कि राज्यपाल ने विधेयक को लेकर सलाह मशविरा करने की बात कही है.जिसके कारण अभी तक राजभवन से विधेयक हस्ताक्षर होकर वापस सरकार के पास नहीं आया है.वहीं इस मामले में कांग्रेस राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रही है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसूईया उइके ने की मुलाकात

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर टीएस सिंहदेव TS Singhdev के बयान ने सियासी हवा को गर्म कर दिया है. Controversy in Chhattisgarh Congress कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा bharat Jodo Yatra में जय वीरू की जोड़ी दिखाई दी थी. जय वीरू यानी सीएम भूपेश बघेल CM Bhupesh Baghel और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव. एमपी में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए थे. लेकिन सिंहदेव ने अपने सूरजपुर दौरे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद कांग्रेस समेत बीजेपी नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं. CM Bhupesh reply on TS Singhdev statement

'चुनाव से पहले भविष्य के लिए निर्णय लूंगा' सिंहदेव के बयान से हड़कंप, बीजेपी ने सीएम बघेल को घेरा

बस्तर में यात्री विमान सेवाओं air service of bastar के विस्तार की मांग लगातार हो रही direct air service from Bastar to Delhi है. इसे ही ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि नियमित उड़ान सेवाओं की कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाया जाए. फिलहाल रायपुर और हैदराबाद से एयरलाइंस की विमान सेवाएं संचालित है. इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. बस्तर से सीधे दिल्ली, भुवनेश्वर, नागपुर , कोलकाता को जोड़ने की मांग लंबे समय से है. इसके लिए आवश्यक तैयारी प्रशासन ने वर्तमान एयरपोर्ट में ही शुरू कर दी है. जिला प्रशासन की लगातार इंडिगो एयरलाइंस Indigo Airlines के अलावा अन्य विमान संचालकों से चर्चा चल रही है. जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक परिणाम आएंगे. बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार Bastar Collector Chandan Kumar का कहना है कि जल्द ही नियमित विमान सेवाओं में बेहतर नतीजे मिलने लगेंगे.

बस्तर से दिल्ली तक सीधी हवाई सेवा की तैयारी, इन रूटों के लिए भी मिलेंगी फ्लाइट्स

कुम्हारी में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज हादसे में अनाथ हुई बच्ची को बघेल सरकार ने गोद लेने का फैसला लिया है. kumhari overbridge accident. इस बारे में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी Baghel government adopt orphaned girl Annu है.आपको बता दें कि 9-10 दिसंबर की रात 12 बजे के कुम्हारी निर्माणाधीन फ्लाइओवर से एक बाइक नीचे गिर गई थी. इस हादसे में रायपुर के चंगोराभाठा निवासी आजू राम देवांगन और उनकी पत्नी निर्मला देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई . बाइक पर सवार 13 साल की उनकी बेटी अन्नू देवांगन घायल हुई थी.durg latest news

कुम्हारी फ्लाईओवर हादसा : अनाथ बच्ची अन्नू देवांगन की जिम्मेदारी उठाएगी भूपेश सरकार

छत्तीसगढ़ में एसआई की भर्ती परीक्षा चार साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है. कहीं ना कही सरकार बदलने का खामियाजा भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भुगतना पड़ा है. इसलिए अब भर्ती परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों ने आगामी 22 दिसंबर को धरना प्रदर्शन और रैली करने की चेतावनी दी है. अभ्यर्थियों की मांग है Demand to complete sub inspector recruitment exam कि सरकार दिसंबर महीने में ही परीक्षा का शेड्यूल जारी करे.Raipur latest news

Raipur latest news सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पूरी करने की मांग, 22 दिसंबर को धरना की चेतावनी