Death of elephants continues in Jashpur जशपुर के कांसाबेल में घायल हाथी की मौत हो गई है. यह हाथी 27 नवंबर को जशपुर के जंगल में घायल अवस्था में मिला था. तब से हाथी का इलाज कांसाबेल के नर्सरी में किया जा रहा था. Injured elephant dies in Jashpur यंहा विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने इस घायल हाथी का लगातार उपचार किया. लेकिन हाथी ने आज शाम को दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम के बाद मृत हाथी का अंतिम संस्कार किया जाएगा.Jashpur latest News

चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर 2022 को फिर से एक दुस्साहस किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से मुकाबला किया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई सौ चीनी सैनिकों ने एलएसी पर आने की कोशिश की. लेकिन समय रहते ही भारतीय सैनिकों ने उन्हें देख लिया और उन्हें वहां से भगा दिया. हालांकि, इस दौरान छह भारतीय सैनिक घायल हो गए हैं जिनको इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है. कई चीनी सैनिक भी घायल हुए हैं.

Congress start Haath Jodo Yatra कांग्रेस चुनावी साल में यात्राओं के जरिए राजनीतिक भविष्य तलाशने में लगी हुई है. 'भारत जोड़ो' यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस अब देशभर में 'हाथ जोड़ो' यात्रा शुरू करने जा रही है. इस यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी को होगी. Congress yatra to win elections इस यात्रा के दौरान कांग्रेसी घर घर जाएंगे. छत्तीसगढ़ में भी यह यात्रा शुरू होकर बूथों तक जाएगी. इसके बाद हर जिले में अधिवेशन होगा और समापन पर राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा. chhattisgarh assembly election 2023

Politics on ED action in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के नजदीक आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. आईटी दबिश के बाद पहुंची ईडी एक के बाद एक उनके करीबियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है. chhattisgarh assembly elections ईडी ने आईएएस अफसर समेत कई कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि राज्य में जब भी आईटी या ईडी ने दबिश दी. उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया का घर भी शामिल था. लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी. Politics of Chhattisgarh लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा. भाजपा कांग्रेस के साथ राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं. आइये जानने की कोशिश करते हैं. ed and it raids

अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प की जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

Politics on Jhiram Shaheed Memorial छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सली हमले को 9 साल बीत चुके हैं. इस नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोग शहीद हुए थे. jagdalpur latest news इस घटना में कांग्रेस ने अपना शीर्ष नेतृत्व खो दिया था. 9 साल बाद भूपेश सरकार ने जगदलपुर में शहीद स्मारक का निर्माण कराया. लेकिन अब बीजेपी इस स्मारक को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है. बीजेपी के मुताबिक स्मारक में स्तरहीन सामग्री का इस्तेमाल हुआ है.लिहाजा आने वाले दिनों में बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी. BJP allegation of corruption in Jheeram Memorial

Chhattisgarh first zero waste marriage in Bastar सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने को लेकर गंभीर है. लेकिन बिना आम लोगों के सहयोग से पूरा कर पाना मुमकिन नहीं नामुमकिन है. छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी शादी बस्तर में आयोजित की गई है. जहां सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया. यह शादी 11 दिसंबर को आयोजित की गई. जीरो वेस्ट वेडिंग जगदलपुर (Zero Waste Wedding in Jagdalpur)के गोयल बाड़ी वृंदावन लॉन में आयोजित की गई swacch bharat mission. यह आयोजन पूरी तरह से जीरो वेस्ट थीम पर आधारित था. अक्षय पराशर की यह शादी शहर में जीरोवेस्ट की वजह से खासी चर्चित रही.इस शादी में नगर निगम जगदलपुर ने भी परिवार का भरपूर साथ दिया.Bastar latest news

