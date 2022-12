देश की छठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस का रविवार को आधिकारिक रूप से संचालन किया जाएगा. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नागपुर में हरी झंडी दिखाएंगे जहां से ये ट्रेन बिलासपुर के लिए रवाना होगी. देश की सबसे महत्वकांक्षी योजना के तहत रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में शुरू करने जा रही है. इस ट्रेन को नागपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से नागपुर के बीच लगभग 412 किलोमीटर के सफर में पांच घंटे का समय लगेगा.

2018 के बाद छत्तीसगढ़ में हुए अब तक सभी उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना जलवा कायम रखा है. 15 साल बाद सत्ता वापसी के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव को गंभीरता से लेते हुए हर उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस किया. अब देखने वाली बात ये है कि उन उपचुनावों की जीत का आने वाले विधानसभा इलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा. meaning of byelection results in chhattisgarh

Chhattisgarh Coal levy scam छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रवर्तन निदेशालय के इस एक्शन में 152 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई. इसके साथ ही ईडी ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. जिसमें अदालत ने चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है. Saumya Chaurasia and others जबकि सौम्या चौरसिया की चार दिनों की और ईडी रिमांड को मंजूरी दी गई है. सौम्या चौरसिया 14 दिसंबर तक ईडी की रिमांड पर रहेगी. कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.ED attaches assets of Saumya Chaurasia

सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री होंगे. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुक्खू के नाम पर मुहर लगी है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया. कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगाई जिसके बाद आज हिमाचल विधानसभा में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुक्खू के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया.

reservation bill in chhattisgarh छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण बिल को 2 दिसंबर को पारित किया गया था. जिसके बाद बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भजा गया था. जिस पर राज्यपाल ने तत्काल हस्ताक्षर करने की बात कही थी. लेकिन अब राज्यपाल ने कहा है कि "जैसे ही मैं नए बिल पर सरकार की तैयारी से संतुष्ट हो जाऊंगी, हस्ताक्षर कर दूंगी." raipur news update

chhattisgarh assembly election 2023 आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में फैलाव हो रहा है. दिल्ली में सरकार के बाद पंजाब में सरकार बनी. फिर दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कमाल किया. AAP unit dissolved in CG अब गुजरात विधानसभा चुनाव में पांच सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का रुतबा मिल गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की हालत यहां पतली दिखाई दे रही है. दो महीने से आप की छत्तीसगढ़ इकाई भंग है. ऐसे में 2023 की जंग आम आदमी पार्टी कैसे लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है. Komal Hupendi statement

आदिवासियों ने (Tribals in Kanker district of Bastar ) उत्तर बस्तर में जंगी आंदोलन शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजुर क्षेत्र के बेचाघाट में हजारों आदिवासियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन (Bastar tribals indefinite strike) शुरू कर दिया है. आदिवासी BSF कैंप और पुल बनने का विरोध (Tribals protest over proposed BSF camp) कर रहे हैं.

