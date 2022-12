New reservation bill passed in Chhattisgarh assembly छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में दो दिसंबर 2022 का दिन काफी यादगार रहेगा. इस दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा ने नये आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. विधेयक पारित करने के लिए बघेल सरकार ने दो दिनों का छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. reservation bill unanimously passed in CG assembly

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नया आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास, राज्यपाल को भेजा गया बिल

ed arrests soumya chaurasia ईडी ने रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है. CM Baghel deputy secretary Soumya Chaurasia सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है. Enforcement Directorate सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया है.soumya chaurasia in money laundering case. कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को चार दिन की रिमांड पर भेज दिया है. सीएम भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है

सौम्या चौरसिया को ईडी ने किया गिरफ्तार, सीएम बघेल ने इसे बताया राजनीतिक कार्रवाई

Major accident in Jagdalpur chhui mine छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक छुई खदान में छुई यानी की चूना निकालने के दौरान कई ग्रामीण दब गए. इस हादसे में 7 ग्रामीणों की मौत हो गई. ग्रामीण यहां छुई निकालने का काम कर रहे थे. यह खदान मालगांव के जंगल में स्थित है. इस हादसे पर जिला प्रशासन की तरफ से जारी बयान में अंतर देखने को मिल रहा है. सीएसपी विकास कुमार ने सात ग्रामीणों के मौत की पुष्टि की है. जबकि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने 6 लोगों के मौत की पुष्टि की है. सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है. Jagdalpur chhui mine laborers buried under debris

जगदलपुर मालगांव हादसा, सीएसपी ने कहा सात ग्रामीण मारे गए, आईजी ने 6 मौत की पुष्टि की

special session of Chhattisgarh Assembly आरक्षण बिल पेश होने को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को गहमागहमी का माहौल रहा. विशेष सत्र में सदन में जो हालात बने उसने हर किसी को हैरान कर दिया. मंत्री शिव डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच नोंकझोंक के बाद हालात और खराब हो गए. बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के नेताओं की तुलना पशुओं से कर दी तो मंत्री लखमा ने कहा मुंहतोड़ जवाब देंगे. Clash in shiv dahariya and Ajay Chandrakar

Chhattisgarh Assembly Clash: बृजमोहन ने ही नहीं हमने भी पिया है मां का दूध: कवासी लखमा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरानवे हजार आठ सौ बत्तीस रुपये का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पेश किया है.

अनुपूरक बजट पेश, बाजार से नहीं लिया कोई नया ऋण: सीएम बघेल

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है. इन नेताओं पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केजीएफ -2 के गानों का इस्तेमाल करने का आरोप है. एमआरटी म्यूजिक के पास कन्न्ड़, हिंदी, तेलगु और तमिल समेत हाजरों ट्रैक्स के म्यूजिक राइट्स हैं. इनके पास केजीएफ-2 का सॉंग राइट्स भी है. कंपनी का दावा है कि बिना उनकी जानकारी के ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में उनके गानों का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जिस वीडियो में इस फिल्म के गानों का उपयोग किया है, उस वीडियो में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं. कानून के अनुसार कॉपीराइट मामला का उल्लंघन सिविल और क्रिमिनल दोनों कानूनों में अपराध है.

KGF Song Copyright Case : हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा अवमानना का नोटिस

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) ने कहा कि वह भारत की जी 20 की अध्यक्षता के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का समर्थन करने के लिए उत्सुक हैं.

भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान मित्र मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सक हूं: बाइडेन