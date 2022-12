छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है. reservation bill chhattisgarh आज भी इस मुद्दे को लेकर राजधानी रायपुर में गहमागहमी का माहौल बना रहा. chhattisgarh governor Anusuiya uikey क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राज्यपाल रायपुर पहुंच चुकी हैं. congress government on reservation जिसके बाद सभी को उम्मीद थी कि आरक्षण बिल पर शायद राज्यपाल कोई बड़ा निर्णय ले सकती हैं लेकिन अब तक इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं. raipur news update

सवालों का जवाब मिलते ही आरक्षण बिल पर राज्यपाल कर देंगी हस्ताक्षर: प्रेमसाय सिंह टेकाम

23 दिसबंर राष्ट्रीय किसान दिवस 23 December National Farmer Day है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में किसानों की क्या स्थिति है, पहले और अब में किसानों के जीवन में कितना बदलाव आया है. राज्य सरकार द्वारा फसल की पैदावार से लेकर उसके लिए मिलने वाला मूल्य किसानों की जीवन में खुशहाली ला पाया है या नहीं. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कितनी रही सफल. क्या प्रदेश में किसान आत्महत्या के मामलों में कमी आई है या फिर उसमें बढ़ोतरी हुई है.

National Farmer Day: छत्तीसगढ़ किसानों के आत्महत्या के मामले में आई है कमी या फिर हुई है बढ़ोतरी

सात राज्यों की सीमाओं से जुड़े छत्तीसगढ़ में भी नशे की बड़ी खेप पहुंचती है. Increased craze of drugs in Chhattisgarh लोकल तस्करों की मदद से उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र के रास्ते छत्तीसगढ़ में नशे की सामग्री आती है. मेट्रो सिटी की तर्ज पर यहां के युवा भी महंगे नशे के शौकिन होते जा रहा हैं. राज्य में हुक्का बंद होने के बाद नाइट पार्टियों का ट्रेंड रायपुर में बढ़ा है. Narcotics Control Bureau इन पार्टियों में अधिकांश युवा शामिल होते हैं, जहां जमकर नशाखोरी की जाती है. drug consumption in chhattisgarh कुछ क्लबों में तो युवक-युवतियां ब्राउन सुगर के साथ ही गांजा और शराब का भी सेवन करते हैं. raipur crime news

छत्तसीगढ़ में नशा का बढ़ा क्रेज, इस साल आए 195 मामले

पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. (SI recruitment exam candidates protest) गुरुवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की. पूरे प्रदेश में लगभग 70 हजार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, जो सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की राह देख रहे हैं. लेकिन प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई है. जिसको लेकर अभ्यर्थी अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. Raipur latest news

एसआई भर्ती परीक्षा का मामला गरमाया, अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

नक्सल आतंक से कभी सरगुजा संभाग भी थर्राया करता था. आज भी बलरामपुर जिले के सीमावर्ती गांव में नक्सल घटनाएं होती रहती है. Team trapped in Naxal ambush जब नक्सली उत्तर छत्तीसगढ़ में प्रभावी थे, तब एसटीएफ, पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम पुंदाग क्षेत्र में नक्सलियों के एम्बुश में फंसी थी. surguja naxal attack घंटों मुठभेड़ चली और 3 जवान शहीद हो गये थे. इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस के जवान इमरान गालिब से हमने बातचीत की है. Surguja news update

सरगुजा में नक्सल एम्बुश में फंसी टीम, 3 जवानों की हुई मौत, जानिए कैसे बाहर आई

पिछले हफ्ते 14 दिसंबर को हिस्ट्रीशीटर संजू त्रिपाठी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. murder case linked to Raigarh मामले में पहले ही दर्जनभर आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं. इस वारदात के तार अब रायगढ़ से भी जुड़ गए हैं. Bilaspur Tripathi murder case बिलासपुर और रायगढ़ साइबर टीम ने हत्याकांड में इस्तेमाल हुई देसी पिस्टल के सप्लायर सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. raigarh news update

बिलासपुर के त्रिपाठी हत्याकांड के तार रायगढ़ से जुडे, तीन हथियार सप्लायर पकड़े गए

ओमीक्रोन स्वरूप के उपस्वरूप 'बीएफ.7' के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों ने बैठकें की (Corona virus Many states held review meetings). राज्य सरकारों ने विदेश से आने वाले यात्रियों के संक्रमित पाए जाने पर उनके नमूनों का 'जीनोम अनुक्रमण' कराने का निर्णय किया है.

कोरोना वायरस: कई राज्यों ने समीक्षा बैठकें कर कोविड की रोकथाम के लिए निर्देश दिए

Raipur Sabzi Mandi Rate Today रायपुर मंडी में फल सब्जी के दाम में उतार चढ़ाव है. today vegetable price in chhattisgarh ठंड बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम काफी सस्ते हो गए हैं. टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, अदरक, धनियापत्ती के दाम कम हो गए हैं. टमाटर 5 रुपये किलो है. पत्तेदार सब्जियां भी काफी सस्ती हो गई है.vegetable price raipur गुलाबी ठंड में बाजार से मौसमी सब्जियां लाइए और लुत्फ उठाइए. chhattisgarh news

Today Vegetable Price Raipur: रायपुर में सब्जियों और फलों के रेट

जानेंगे आज की लकी राशियां 23 दिसंबर 2022 राशिफल में. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा! जीवनसाथी के साथ कैसा बीतेगा आज का दिन, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए Etv Bharat पर पढ़ें, आज का राशिफल. Daily Horoscope 23 December 2022 . Aaj ka rashifal . Daily rashifal 23 December 2022 .

Rashifal 23 December: कैसा बीतेगा आज का दिन जानिए अपना आज का राशिफल

