छत्तीसगढ़ विधानसभा का winter session सोमवार से शुरू हो रहा है. इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं. एक्सप्रेसवे निर्माण में अनियमितता, आरक्षण,शासकीय योजनाओं का सही क्रियान्वयन और बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सदन का पारा चढ़ सकता है BJP made strategy to target Baghel government . सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में सवाल जवाब को लेकर पूरी तैयारी कर ली first day of winter session of cg assembly है.

सिटी कोतवाली कोण्डागांव क्षेत्र के चिचडोंगरी गांव में 31 दिसंबर को 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला और अन्य ग्रामीणों की पिटाई का मामला सामने आया है. Uproar over religious conversion in Kondagaon पीड़ित ग्रामीणों का आरोप हैं कि "महिला के भतीजे ने ही ग्रामीणों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट किया है. kondagaon latest news वहीं आरोप यह भी है कि वे सभी गैर हिन्दू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, इसी करण से उनके साथ मारपीट की गई है."

रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने CM Baghel celebrate new year with police jawan पुलिस जवानों के साथ नए साल का जश्न मनाया. इस मौके पर सीएम ने छत्तीसगढ़ में करीब 10 थानों का वर्चुअल लोकार्पण किया happy new year 2023. बस्तर में तैनात जवानों से सीएम भूपेश बघेल ने लंबी चर्चा की और कहा कि बस्तर के लोगों से उनकी बोली में बात किया करें police new year meeting in raipur. इससे अपनापन बढ़ेगा

कोरबा के सीएसईबी चौकी पंप हाउस निवासी 20 वर्षीय युवती निलकुसुम की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. killing girlfriend with screwdriver in korba हत्या के बाद से ही आरोपी की तलीश में जुटी कोरबा पुलिस ने आरोपी शहबान को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया है.Killer arrested in rajnandgaon फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. बीते 24 दिसंबर को नीललकुसुम की लाश Neelkusum murder case of Korba उसके घर में मिली थी. korba cirme news जिसके सीने में नुकीले पेचकस से 50 बार वार कर उसे निर्ममता से मौत के घाट उतारा गया था.

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा आयोजित एक जनसभा के दौरान भगदड़ मच गई. इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने बीजापुर में एक ग्रामीण को मौत के घाट उतारा है. Naxalites Murder villager in Bijapur यह घटना तेरम पुलिस थाना क्षेत्र के कुरसमपारा गांव की है. Bijapur crime news यहां संजय ताती की हत्या नक्सलियों ने की है.

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक ठेकेदार समेत चार लोग बीते 9 दिनों से लापता हैं. यह सभी लोग सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए थे. Four people missing in Bijapur इनके परिवारवालों का आरोप है कि सभी लोगों को नक्सली उठाकर अपने साथ जबरन ले गए. Family accused Naxalites kidnapping Contractor इस मामले पीड़ित परिवार सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी के साथ बीजापुर जिला प्रशासन और बस्तर के जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. Naxalites kidnapping Contractor and three people प्रशासन की तरफ से चार लोगों के लापता होने की पुष्टि की गई है. Bijapur latest news लेकिन नक्सली इनको अगवा किया है. इसकी पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है.

Etv Bharat आपके लिए हर दिन आपका स्पेशल लव राशिफल (Love Horoscope) लेकर आता है, ताकि आप अपनी लव लाइफ प्लान कर सकें और बतायी गयी सावधानियों को जानकर अलर्ट हो सके. इसलिए मेष से लेकर मीन तक (Daily Love Horoscope in Hindi) हर एक राशि के लिए आज के दिन कैसा होगा आज का लव राशिफल (Aaj Ka Love Rashifal) जानें अपनी लव-लाइफ से जुड़ी हर बात, ताकि अपना दिन और बेहतर कर सकें.... Daily Love Rashifal. Love Rashifal 2 january 2023 . Love Horoscope 2 january 2023 .

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया. ग्रेनेड सड़क पर फट गया, जिससे एक आम नागरिक घायल हुआ है (grenade blast in Srinagar one Civilian injured).

