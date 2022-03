छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर फिर राजनीति, बीजेपी की चेतावनी-नहीं लगी रोक तो बिगड़ जाएगी कानून व्यवस्था

छत्तीसगढ़ में धर्मान्तरण के मुद्दे पर (conversion in chhattisgarh) राजनीतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी कांग्रेस के नेता अभी भी धर्मान्तरण को प्रदेश का मुद्दा नहीं मानते. हाल ही में जशपुर क्षेत्र में पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.

शिव महिमा : भगवान शिव को कब्जा हटाने के नोटिस मामले में पूर्व तहसीलदार और कंप्यूटर ऑपरेटर को शो-कॉज

9 मार्च को तहसीलदार ने सरकारी जमीन और तालाब पर अवैध निर्माण के मामले में दर्जन भर लोगों को नोटिस जारी किया था. इसमें शिव मंदिर के स्वामी भगवान भोलेनाथ को भी नोटिस दिया गया था. इस मामले में प्रभारी तहसीलदार गगन शर्मा ने संशोधित कर फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

सीएम भूपेश बघेल ने ली गृह विभाग की समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था पर किया मंथन, विपक्ष ने गृहमंत्री को बताया फेल

सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली है. इस मीटिंग में सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर को और दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. सीएम के गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेने पर विपक्ष ने बघेल सरकार पर हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस गृह मंत्री का फेल होना बताया है.

रायपुर NIT स्कॉलर्स टीम ने बनाई सोलर गन्ना जूस मशीन, चाहें तो जूस निकालें या चलाएं पंखा-लाइट

गर्मी के मौसम में तेज धूप में निकले लोग राहत के लिए जूस पीते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक और डीजल की खपत के कारण दिन-ब-दिन जूस की कीमत में भी इजाफा हो रहा है. ऐसे में लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अगर बाहर कोई जूस पीते भी हैं तो उन्हें अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में रायपुर एनआईटी के प्रोफेसर और स्कॉलर्स ने सोलर एनर्जी से चलने वाली गन्ना जूस मशीन का अविष्कार किया है.

जल शक्ति संरक्षण कार्य : सूरजपुर के छिंदीया को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया. यह सम्मान समारोह कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ राहुल देव के मार्गदर्शन में हुआ. इस दौरान छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत छिंदीया विकासखंड रामानुजनगर को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया.

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सास-ससुर की हत्या करने वाला गिरफ्तार, हत्या की बताई ये वजह

सास-ससुर की हत्या करने के आरोपी दामाद को पुलिस (Elderly couple murdered in Janjgir Champa) ने गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, तीन दिन पूर्व हसौद के ग्राम कैथा में दो बुजुर्ग पति-पत्नी का शव बरामद हुआ था. धारदार हत्यार से हमला कर उनकी हत्या की गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर मृतकों के दामाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

कोरबा में दुष्कर्मी नगर सैनिक को बालको पुलिस ने किया गिरफ्तार

दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने नगर सेना में पदस्थ जवान प्रीतम राठौड़ को गिरफ्तार किया (Balco police arrested the rapist city soldier in Korba) है. प्रीतम वर्तमान में जिले के अजाक थाने में पदस्थ था. उसके विरुद्ध बालको थाना में एक युवती ने शिकायत की थी. युवती की शिकायत के आधार पर बालको पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

जांजगीर चांपा में महिला सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप, सरपंच के खिलाफ खड़े हुए पंच और ग्रामीण

जिले में गलत शपथ पत्र देकर सरपंच चुनाव जीत गांव विकास के लिए स्वीकृत राशि का गबन करने वाली हेडसपुर सरपंच के खिलाफ गांव के पंच एकजुट हो गए हैं. उसके हर षड्यंत्र को रोकने के लिए अधिकारियों को किसी भी कार्य के लिए राशि स्वीकृत नहीं करने के लिए निवेदन करने में जुटे हैं. हेडसपुर की महिला सरपंच शशिदेवी चौहान के कारनामा का एसडीएम की जांच में खुलासा भी हो गया है.

Theft in Raipur: रायपुर के मॉल में पति-पत्नी पर चोरी का आरोप, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बंटी बबली की तरह चोरी करते पति पत्नी पकड़े गए हैं. पति-पत्नी की चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. दोनों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से ड्राई फ्रूट्स और कपड़े मिले हैं. इस मामले में पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं अब सोशल मीडिया में चोरी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

bilaspur crime news: बिलासपुर में अवैध कबाड़ के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर की हिर्री पुलिस ने अवैध कबाड़ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से दो लाख रुपये के कबाड़ बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास कबाड़ के कोई भी वैध कागजात नहीं थे. जिसकी वजह से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी ट्रक चालक है.जिले में बढ़ते अवैध कबाड़ के धंधे पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कबाड़ियों के ठिकानों पर छापेमार करवाई शुरू की थी.