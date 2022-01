राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियों में जुटे सीएम बघेल, बीजेपी को छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के विरोध पर घेरा

सीएम भूपेश बघेल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव प्रचार से रायपुर लौट आए हैं. रायपुर पहुंचने पर बघेल पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को आजादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं था. सीएम बघेल रायपुर पहुंचते ही साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे और राहुल गांधी के आगमन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की. Click here

Chhattisgarh Amar Jawan Jyoti: दिल्ली के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जलाई जाएगी अमर जवान ज्योति, बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया

दिल्ली से लेकर रायपुर तक अमर जवान ज्योति पर सियासत गरमाई हुई है. दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर वॉर मेमोरियल ले जाया गया गया है. उसके बाद से पूरे देश में इस पर राजनीति तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है. बीजेपी ने नवा रायपुर में अमर जवान ज्योति के बनाए जाने पर इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है. Click here

Corona effect on Raipur jungle safari: रायपुर के जंगल सफारी में क्यों घटी पर्यटकों की संख्या ?

कोरोना का असर हर ओर दिख रहा है. सबसे ज्यादा कोरोना की मार पर्यटन क्षेत्र पर पड़ी है. रायपुर के जंगल सफारी पर भी कोरोना का असर दिख रहा है. रायपुर का जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है. कोरोना की वजह से इस सफारी में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है. Click here

छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरों पर कब कसेगा शिकंजा, मिलावट रोकने में खाद्य एवं औषधि विभाग नाकाम

छत्तीसगढ़ में लगातार खाद्य सामग्रियों में मिलावट की शिकायतें सामने आ (Food and drug adulteration in Chhattisgarh) रही है. इसके बावजूद खाद्य एवं औषधि विभाग मिलावट रोकने में नाकाम साबित हो रहा है. हाल ही में एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा 29 राज्यों के खाद्य तेलों की जांच रिपोर्ट जारी की गई थी, जिनमें शुद्धता के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश में 24 वें स्थान पर (Food and Drug Administration Department failed to stop adulteration ) था. Click here

Health Minister TS Singhdeo का छलका दर्द, कहा- राहुल गांधी आ रहे छत्तीसगढ़ इसलिए बिगाड़ी जा रही मेरी छवि

राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ आ (Rahul Gandhi coming Chhattisgarh) रहे हैं. इस दौरान वो रायपुर का दौरा (Rahul Gandhi Raipur Visit) करेंगे. चंद घंटों के प्रवास के दौरान स्थानीय कार्यक्रमों में भी राहुल गांधी हिस्सा लेंगे. इसे लेकर कांग्रेस के भीतर राजनीति तेज हो गई है. राहुल गांधी के रायपुर प्रवास का कार्यक्रम स्वीकृत होते ही टी एस सिंहदेव के खिलाफ शिकवे शिकायतों का खेल शुरू हो गया है. Click here

नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ पर पुलिस का यूटर्न, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा- क्रॉस फायरिंग में ग्रामीण की हुई मौत

जिले में गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले पुलिस ने भरण्डा के जंगल में नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराने का दावा किया था. जिसके बाद मुठभेड़ को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पीड़ित परिवार के पुलिस के दावे को सिरे से खारिज करने के बाद कथित मुठभेड़ को लेकर भाजपा सामने आ गई है. भरांडा मुठभेड़ के एक सप्ताह बाद पुलिस के सुर बदल से गए हैं. Click here

बिलासपुर में शादियों पर ग्रहण लगा रहा कोरोना, परमिशन के लिए एसडीएम कार्यालय में सैकड़ों आवेदन

कोरोना का असर बिलासपुर में शादियों पर पड़ता दिख रहा है. पिछले दो सालों में शादियों में कोरोना ने ग्रहण लगा रखा था. लेकिन अब लोगों में कोरोना का भय कम हो गया है. शादियों के कार्ड बंटने लगे हैं. बेटे-बेटियों की शादी की परमिशन के लिए अब एसडीएम कार्यालय में आवेदन भी आने लगे (Hundreds of applications in Bilaspur SDM office) हैं. Click here

Corona patients hair loss problem: कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना मरीजों की बाल झड़ने की समस्या में आई कमी, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

कोरोना वायरस संक्रमण से मरीजों के शरीर पर बुरा (Corona patients hair loss problem) प्रभाव पड़ता है. लेकिन कोरोना के इन प्रभावों में सबसे ज्यादा असर बालों पर देखने को (hair loss problem decreased in third wave of corona) मिला है. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के बालों के झड़ने की समस्या ज्यादा देखी गई. आइए जानते हैं कि डॉक्टर इस मुद्दे पर क्या सलाह दे रहे हैं. Click here