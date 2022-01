छत्तीसगढ़ में 'के-डिपॉजिट' पर सियासी भूचाल: क्या यह दिवालियापन का है संकेत, जानिए अर्थशास्त्रियों की राय

छत्तीसगढ़ में 'के-डिपॉजिट' को लेकर सियासत गरमाई हुई (Politics on K deposit in Chhattisgarh ) है. पक्ष से लेकर विपक्ष तक मुद्दे में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. विपक्ष 'के-डिपॉजिट' को सरकार के दिवालियापन होने का संकेत बता रही है Click here

सीएम के ट्वीट पर कांकेर प्रशासन का एक्शन: रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, कई वाहन जब्त

शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन के लिए सख्त लहजे में ट्वीट (Chief Minister Bhupesh Baghel tweet for illegal sand mining) किया. ट्वीट के तुरंत बाद कांकेर पुलिस और जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन करते 5 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया. Click here

घोषित कर दिया वन ग्राम खैरबार को राजस्व ग्राम, लेकिन दस्तावेजी खेल वर्षों से अधूरा

संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर से सटे ग्राम खैरबार के लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र (Forest village of Surguja declared as revenue village) है. यहां लोग 50-60 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं. रियासत काल में सरगुजा महाराज ने इन्हें वन भूमि पर बसाया और जमीन के दस्तावेज भी दिये. लेकिन भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के बाद ये वन भूमि हो गई और तब से ये ग्रामीण वन भूमि पर अवैध रूप से काबिज माने गये. Click here

herbal farming in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया के लिए बन सकता है हर्बल बास्केट-राजाराम त्रिपाठी

छत्तीसगढ़ में हर्बल खेती के लिए अपार संभावनाएं हैं. इस बात की तस्दीक हर्बल खेती के जानकार और आयुष मंत्रालय के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड सदस्य राजाराम त्रिपाठी ने की है. उनका कहना है कि सरकार अगर हर्बल खेती को हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर विभाग में शामिल कर ले तो यह मुमकिन हो सकता है. Click here

यात्रीगण कृपया ध्यान दें: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने 18 ट्रेनों को किया कैंसिल, 2 ट्रेनों का रूट बदला

दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे बिलासपुर के रूपौंद-झलवाड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टीविटी का कार्य किया जायेगा. जिसके कारण फिर 20 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. Click here

Chhattisgarh assembly elections 2023: छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में भाजपा

राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा पदाधिकारियों, मोर्चा प्रकोष्ठ और सभी जिलाध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई. बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और माइक्रो डोनेशन जैसे अनेक विषय पर चर्चा की गई. Click here

Naxalite incident in Narayanpur: नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात, तीन ट्रकों में लगाई आग

जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है. यहां करीब 3 ट्रकों में नक्सलियों ने आग लगाई है. ट्रक से लकड़ी ढुलाई का काम किया जा रहा था. Click here

मासूमों को यौन हिंसा से बचाने का बीड़ा: बिलासपुर की सीमा वर्मा बच्चियों को दे रहीं गुड टच और बैड टच की शिक्षा

बिलासपुर की सीमा वर्मा बिलासपुर की बच्चियों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा दे रही है. ताकि महिला अपराध और यौन अपराध से बच्चियों को बचाया जा सके. ये बच्चियां इस तरह की शिक्षा पाकर बदनीयती का का शिकार होने से बच सकती हैं. Click here