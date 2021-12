राहुल गांधी से सीएम बघेल ने की मुलाकात, कैबिनेट में फेरबदल और यूपी विधानसभा पर हुई चर्चा

सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी (CM Bhupesh Baghel met Rahul Gandhi) से मुलाकात की है. इस मीटिंग में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) पर चर्चा हुई है. सूत्रों के मुताबिक आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बदलाव पर भी चर्चा हुई है.click here

छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक की मंजूरी न मिलने का मामला: अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, रविंद्र चौबे ने इसे सामान्य बात बताया

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को (Ashok Gehlot writes letter to Sonia Gandhi) पत्र लिखा है. इस लेटर में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोयला खदान की मंजूरी नहीं (approval of coal block in Chhattisgarh) मिलने की बात कही गई है. अशोक गहलोत के मुताबिक अगर खदान को छत्तीसगढ़ सरकार मंजूरी नहीं देती है तो राज्य में कोयला संकट (coal crisis in rajasthan) पैदा हो सकता है.click here

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021: 23 दिसंबर को मतगणना, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (chhattisgarh urban body election 2021) की मतगणना 23 दिसंबर को होगी. मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह (State Election Commissioner Thakur Ram Singh) ने महत्वपूर्ण बैठक ली. बैठक में मतगणना से संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया. उन्हें कई आवश्यक निर्देश दिए गए. उन्होंने अधिकारियों को नियमों की कड़ाई से पालन के लिए कहा. साथ उम्मीदवार और उनके एजेंट के लिए भी गाइ़डलाइन जारी किया.click here

Politics on cabinet expansion in chhattisgarh: मंत्रिमंडल फेरबदल, यूपी चुनाव में फंडिंग का शिगूफा तो नहीं- बृजमोहन अग्रवाल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली प्रवास (Delhi visit of Chief Minister Bhupesh Baghel) के बाद पार्टी और सत्ताधारी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच सरगर्मी तेज हो गई है. बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना ( cabinet expansion in chhattisgarh) को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव फंडिंग के लिए कहीं मंत्रिमंडल फेरबदल का शिगूफा तो नहीं उड़ाया जा रहा है. इस बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है. click here

कोरिया में बंदर का पिल्ला प्रेम देख भाव विभोर हो रहे लोग, बिस्किट मिलने पर भी नहीं छोड़ा साथ

एक ओर जहां हाल ही महाराष्ट्र में बंदरों ने ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों से बदला लेने की नीयत से कुत्ते के करीब 250 बच्चों को फेंककर मार दिया. वहीं कोरिया में बंदर का पिल्ले के प्रति ऐसा प्रेम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना (Monkey love for puppies in Manendragarh) हुआ है.click here

Korba Medical College : मान्यता पर बार-बार फंस रहा पेच, 2021-22 सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई पर संशय बरकरार

कोरबा मेडिकल कॉलेज (Korba Medical College) की मान्यता को लेकर बार-बार पेच फंस रहा है. केंद्रीय निरीक्षण टीम बार-बार यहां की तैयारियां अधूरी बताकर आवेदन निरस्त करता रहा है. एक बार फिर से टीम ने आवेदन निरस्त कर दिया है.click here

IED Blast in Dantewada : बोदली कैंप और करियामेटा में नक्सलियों ने किये दो IED ब्लास्ट, 4 जिंदा आईईडी बरामद

छत्तीसगढ़ में नक्सली आयेदिन IED ब्लास्ट (IED Planted By Naxals) कर जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. आज भी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के बोदली कैंप और करियामेटा (Two IED Blasts in Bodli Camp And Kariyameta) गांव के बीच दो विस्फोट किये. घटना में एक जवान को मामूली चोट आई है.click here

बलरामपुर में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम, 7 आईईडी बरामद

बलरामपुर में सुरक्षाबलों ने 7 आईईडी बरामद (Seven Ied recovered in Balrampur) किए हैं. सभी आईईडी का कनेक्शन नक्सलियों ने एक साथ किया था. जिससे सुरक्षा बलों को काफी नुकासन पहुंच सके. समय रहते सीआरपीएफ की टीम ने सभी सातों आईईडी बरामद कर लिए और उसे डिफ्यूज कर दिया गया. मौके पर अभी सर्चिंग जारी है.click here

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन की दहशत: विदेश से आए यात्रियों में दो सैंपलों का जिनोम सीक्वेंसिंग नेगेटिव, बाकी का इंतजार

छत्तीसगढ़ में विदेश से आए लोगों (people from abroad in chhattisgarh) में छह कोरोना संक्रमित पाए गए थे. इनकी सैंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था. राहत की बात है कि इनमें से दो की जांच रिपोर्ट ओमीक्रोन नेगेटिव है. हालांकि देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है.click here

कोरबा में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल होने का मामले में DEO ने बिठाई जांच, पालक संघ ने की शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग

कोरबा जिले के एनटीपीसी टाउनशिप (NTPC Township of Korba District) में स्थापित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक दो में शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला (case of brutal beating of student) तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन (Korba Parents Association) और छात्र संगठन ने आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई (Action against the accused teacher) नहीं करने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा.click here