बलरामपुर: जिले में सुरक्षा बलों ने (Big Naxalite conspiracy failed in Balrampur) बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया है. सामरी थाना के चुनचुना और पुनदाग इलाके से पुलिस ने 7 आईईडी बरामद (Seven IED recovered in Balrampur) किए हैं. नक्सलियों ने बंदरचुआ मार्ग पर यह आईईडी लगाया था. सीआरपीएफ के जवानों ने सातों आईईडी बरामद (IED improvised explosive device) किया है. मौके पर सुरक्षाबलों की टीम सर्चिंग में अभी भी जुटी हुई है.

सभी IED को किया गया डिफ्यूज

सुरक्षाबलों और पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने क्षेत्र में भारी संख्या में आईईडी प्लांट किया है. जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग में जुटी और इलाके से 7 आईईडी को बरामद किया. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाने के लिए सात आईईडी लगाए थे. सातों आईईडी का कनेक्शन एक ही जगह से दिया था ताकि विस्फोट हो तो सुरक्षाबलों को भारी नुकसान हो. लेकिन समय रहते सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. सातों आईईडी को बरामद करने के बाद सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते (Bomb disposal squad of CRPF) ने आईईडी को डिफ्यूज किया.

नक्सलियों का गढ़ बलरामपुर का बूढ़ापहाड़ इलाका

बलरामपुर का बूढ़ापहाड़ इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है. यह क्षेत्र झारखंड की सीमा से सटा हुआ है. इसलिए नक्सली छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों के इलाकों में मूवमेंट करते हैं. झारखंड में नक्सली वारदात करने के बाद नक्सली छत्तीसगढ़ में छिप जाते हैं. फिर छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं को अंजाम देने के बाद वह झारखंड की सीमा में पहुंच जाते हैं. इस तरह सुरक्षाबलों की आंखों में धूल झोकने का काम भी नक्सली करते हैं. गृह मंत्रालय ने भी हाल में रिपोर्ट दिया था. जिसमें बूढ़ा पहाड़ में बड़ी संख्या में नक्सली गतिविधि की बात कही गई थी.