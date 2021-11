क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत के मदकू द्वीप दौरे से छत्तीसगढ़ में फिर गर्माई धर्मांतरण की राजनीति ?

आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwat) मुंगेली के मदकू द्वीप (Madku dweep) में आरएसएस के घोष शिविर (RSS Ghosh camp) में शामिल हए. इस दौरान उन्होंने 119 गांवों के ग्राम प्रमुखों से मुलाकात की. भाषण में संघ प्रमुख मतांतरण को लेकर जमकर (Said on the conversion) बरसे. संघ प्रमुख ने अलग अलग उदाहरणों के साथ धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी देते हुए हिंदुओं से संगठित होने की अपील की.

शेर भूल गया था कि वो शेर है, इसलिए दूसरे शेर को याद दिलाना पड़ा- संघ प्रमुख मोहन भागवत

संघ प्रमुख मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwat) घोष शिविर कार्यक्रम के स्थल पर पहुंच गए हैं. कार्यक्रम में भागवत घोष वादकों के घोष का दर्शन किया. भागवत ने यहां अपने संबोधन में कहा कि मतांतरण नहीं जीना सीखाता है हिंदू धर्म. मोहन भागवत ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि शेर भूल गया था कि वो शेर है, इसलिए दूसरे शेर को यह याद दिलाना पड़ा.

प्रदेश का हर युवा सीएम भूपेश बघेल के साथ, ढाई साल वाली बात आरएसएस का प्रोपेगेंडा : देवेन्द्र यादव

सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की महत्वकांक्षी पहल राजीव युवा मितान क्लब योजना (Rajiv Yuva Mitan Club Scheme) के शुरुआत और प्रचार-प्रसार के लिए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव (Congress MLA Devendra Yadav) जुटे हुए हैं. कोरबा में ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की. इस बातचीत में आइए जानते हैं कि उन्होंने राज्य में चल रहे सियासत (Politics in chhattisgarh) पर क्या कहा?

सबसे स्वच्छ हमर chhattisgarh: साफ सफाई में राज्य लगातार तीसरी बार अव्वल, प्रदेश को मिलेगा सम्मान

नई दिल्ली (New Delhi) के विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan) में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव (svachchh amrit mahotsav) में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) को अवॉर्ड (Chhattisgarh got award ) दिया जाएगा. यह अवार्ड छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों (cleanest states of india) की श्रेणी में दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ पुलिस की हिट लिस्ट में हैं कितने नक्सली, जानिए

देश के 8 राज्य ऐसे हैं, जो नक्सल प्रभावित राज्यों (naxal affected states) की सूची में गिने जाते हैं. उनमें से एक छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है. छत्तीसगढ़ पिछले चार दशक से नक्सलवाद का दंश (The bite of Naxalism for four decades) झेल रहा है. राज्य सरकार नक्सल उन्मूलन (state government naxal eradication) के लिए समय-समय पर कई नीतियां बनाती रही हैं. ऐसे में अब आप भी जानिए, छत्तीसगढ़ पुलिस की हिट लिस्ट में हैं कितने नक्सली?

कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

किसान कानून बिल वापस (withdrawing Agriculture Law Bill) होने के बाद कांग्रेस (Congress) के किसान प्रदेश महासचिव विमलेश दत्त तिवारी (Farmer State General Secretary Vimlesh Dutt Tiwari) ने इसे किसान (Farmer) और भारत के जनता की जीत (victory of the people of india) करार दिया है. वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह (Union Minister of State Renuka Singh) इसे किसी हार जीत के रूप में ना लेते हुए किसानों के पक्ष (favor of farmers) में किया गया फैसला मान रही हैं.

गढ़चिरौली मुठभेड़ के विरोध में नक्सलियों ने 27 नवंबर को किया बंद का ऐलान

नक्सलियों ने 27 नवंबर को महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बंद (Naxalites Called bandh) का ऐलान किया है. यह बंद गढ़चिरौली एनकाउंटर (Gadchiroli Encounter) के विरोध में नक्सलियों ने बुलाया है. नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी कर यह खुलासा किया है.

ठंड के मौसम में बढ़ी Arthritis की समस्या, फिजियोथैरेपिस्ट से जानें एक्सरसाइज के टिप्स

ठंड का मौसम (cold weather) शुरू हो चुका है.अभी शहरों में ठंड उतनी नहीं पड़ रही है लेकिन ठंड शुरू होते ही कई तरह की परेशानियां लोगों में देखने को मिलने लगी है. इस संबंध में फिजियोथैरेपिस्ट (physiotherapist) क्या कहते हैं? आप भी जानिए...

दंतेवाड़ा में पेट्रोल डीजल में वैट को लेकर बीजेपी का कल प्रदर्शन, नेताओं ने कांग्रेस को घेरा

दंतेवाड़ा में में पेट्रोल डीजल की वैट को लेकर बीजेपी कांग्रेसी नेता आमने-सामने सियासी बयानबाजी कर रहे हैं. जिसको लेकर आज बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने का प्रयास किया गया. जिला अध्यक्ष चैतराम आटामी ने कहा कि मांग के साथ कल प्रदर्शन किया जाएगा.

अंबिकापुर में 60 लाख की धोखाधड़ी करने वाला रसूखदार गिरफ्तार

सरगुजा पुलिस (Surguja Police) ने पार्टनर बनाने के नाम पर 60 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.