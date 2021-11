कांकेर: गढ़चिरौली मुठभेड़ (Gadchiroli Encounter) को लेकर नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता (Spokesperson of the Central Committee of Naxalites) ने प्रेस नोट जारी किया है. प्रेस नोट में मारे गए नक्सलियों की याद में उन्होंने 27 नवंबर को बंद का ऐलान किया है. यह बंद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश (Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh) में किया जाएगा. 13 नवंबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेम्बर दीपक तेलतुमडे़ समेत 27 नक्सलियों को C-60 के जावानों ने ढेर कर दिया था. एनकाउंटर में दीपक की सुरक्षा टीम के महत्वपूर्ण सदस्य भगत और चिकित्सा जरूरतों के साथ ही कंप्यूटर कार्यों में मदद करने वाली सहायिका योगिता की भी मौत हुई है.

13 नवंबर को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल सी 60 यूनिट (Special C 60 Unit of Maharashtra Police) ने गढ़चिरौली में 27 नक्सलियों को मार गिराया था. इस मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली नेता मिलिंद तेलतुंबडे (Milind Teltumbde) मारा गया. इस मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी डिविजिनल और कमांडर लोकेश मड़काम, 16 लाख कसानसुर दलम के डीवीसीएम महेश गोटा भी मारा गया. जिससे बौखलाए नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया है.

20 नवंबर को भी नक्सलियों ने बुलाया बंद

झारखंड पुलिस(Jharkhand Police) ने पिछले दिनों भाकपा माओवादी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया. इस गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने 20 नवंबर को भारत बंद की घोषणा की है. यह जानकारी भाकपा माओवादी के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है.पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि 12 नवंबर की सुबह संगठन के वरिष्ठ और बुजुर्ग केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के मेंबर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी केंद्रीय कमेटी के सदस्य शीला मरांडी को झारखंड पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने दोनों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह अपना इलाज करवाने के लिए जा रहे थे.